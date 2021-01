Carta de un enfermero al presidente del Gobierno

Sr. presidente del Gobierno,

Me dirijo a usted en calidad de enfermero de Atención Primaria y Comunitaria del SNS.

Howard Catton, Director General del Consejo Internacional de Enfermeras, ha afirmado categóricamente que “2020 ha mostrado de manera cruda el valor, el cuidado, el liderazgo y la complejidad de la enfermería”. Sus palabras describen a la perfección el impacto del inmenso trabajo desempeñado por miles de enfermeras a lo largo de los meses de pandemia.

La candidatura, por el PSC, del Sr. Illa a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya ha desencadenado su primera crisis de gobierno. Sea inteligente y visionario a la hora de nombrar a los nuevos responsables del Ministerio de Sanidad. El SNS y la Sanidad Pública precisan de auténticos líderes en el ámbito de la salud. En el colectivo de enfermeras hay profesionales referentes y reconocidas, que están totalmente cualificadas para liderar un proyecto de cambio del sistema sanitario y pilotar la nave del SNS hacia niveles de excelencia y eficiencia.

Las enfermeras hemos demostrado con creces que nuestras líderes están preparadas para asumir el timón del Ministerio de Sanidad o de la Secretaría de Estado.

Sr. Sánchez, las enfermeras seguiremos denunciando la situación de precariedad laboral que sufrimos. Es prioritario que se atiendan nuestras demandas históricas y se implementen políticas que garanticen: nuestro reconocimiento profesional, la mejora de las condiciones de trabajo, aumenten las dotaciones de profesionales y los contratos y retribuciones salariales sean dignos.

No me cabe la menor duda que una enfermera encabezando el Ministerio de Sanidad sería más sensible a las demandas de un colectivo que es el principal motor del SNS. Puedo imaginar los niveles que alcanzaría la sanidad pública de nuestro país si, por ejemplo, llegásemos a disponer de 13,2 enfermeras por cada 1000 habitantes, como en el caso de Alemania.