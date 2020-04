Carta a los médicos frente al COVID-19

¡Muchas gracias, gracias, y gracias a los sanitarios!

Desde febrero, acumuláis muchas horas, mucha dedicación, mucho cariño, mucho delicadeza, mucha prudencia, mucha discreción, mucha alegría, mucha esperanza, mucho trabajo, mucha solidaridad, mucho ánimo, mucha paciencia, mucho sacrificio, mucha fortaleza, mucha iniciativa, mucho cansancio, mucho esfuerzo, mucha ternura, mucha unidad, mucho generosidad, mucho corazón, mucha debilidad ...

Sois profesionales 10, no solamente sois sobresaliente, sino que os merecéis MATRÍCULA DE HONOR. Trabajáis con enfermos, para salvar las vidas, a pesar de la falta de material (respirador, mascarillas, guantes...), y estáis expuestos al riesgo del contagio.

He visto en las noticias, que cuando nacen bebés, los sanitarios aplauden a los padres y también a los bebés; cuando un chico con síndrome de Down, ingresó, los familiares han podido acompañarle, y habéis conseguido que este chico saliera adelante con su madre; cuando los abuelos, superan este virus, los sanitarios manifestáis vuestra alegría y aplaudís a estas personas...Emilia, Cochín y Miguel, Roser, Paco, Fernando y Mª Pilar...

Después de este virus COVID19, habrá muchas preguntas que plantearse: ¿puedes seguir practicando abortos y eutanasias? , es tiempo de reflexión. Aislada en mi habitación, he leído el “Juramento Hipocrático “, me gusta y mucho este juramento que copio en esta carta:

COMO MIEMBRO DE LA PROFESIÓN MÉDICA:

PROMETO SOLEMNEMENTE dedicar mi vida al servicio de la humanidad;



VELAR ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes;

RESPETAR la autonomía y la dignidad de mis pacientes;



VELAR con el máximo respeto por la vida humana;



NO PERMITIR que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes;



GUARDAR Y RESPETAR los secretos que se me hayan confiado, incluso después del fallecimiento de mis pacientes;



EJERCER mi profesión con conciencia y dignidad, conforme a la buena práctica médica;



PROMOVER el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica;



OTORGAR a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen;



COMPARTIR mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y del avance de la salud;



CUIDAR mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica del más alto nivel;



NO EMPLEAR mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza;



HAGO ESTA PROMESA solemne y libremente, empeñando mi palabra de honor.

https://wma.net/es/policies-post/declaracion-de-ginebra/