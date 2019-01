Carta a Santiago Abascal

¡Muy buenas, Santiago Abascal!

Sería bueno resaltar que no todos tienen Twiter o Instagram, lo mismo que no todos viven en las grandes ciudades. Quizás esta parte que comento se les escapa o se ignoran indebidamente. El caso es que esos ignorados de las poblaciones pequeñas ó que no usan esas redes sociales, pero si utilizan facebook, es posible que arrimen el hombro a su par e incluso más, pero nunca menos. Como bien sabemos todos, esa grandes ciudades llegaron a serlo por la despoblación rural, en las cuales todavía existen padres, hermanos, abuelos, tíos, hijos, etc...

No todos tienen la oportunidad, o mejor dicho, el recurso suficiente o necesario como para desplazarse casi 200 km. como los hice yo, junto a mi familia y dentro de mi misma provincia. Todo para ver a Javier Ortega, el día 2 de Enero en Granada (Hotel Palace).

Con esto no quiero decir que se ignore las demás redes sociales, como tampoco que se haga un mitin en una aldea. Pero si se puede hacer en poblaciones de considerados habitantes y que son el núcleo de infinidad de pueblecitos, aldeas, pedanías o aledaños.

Por lo demás, fantástico como siempre Sr. Abascal.