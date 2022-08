El caso “Encrochat” analizado por el Parlamento Europeo

Mientras en España nos tostamos al Sol y la gente se enchufa al “Sálvame Deluxe” para así satisfacer sus necesidades espirituales, vamos algunos adquiriendo nuevos datos sobre el caso de la extradición de dos españoles a Francia por el caso “Encrochat”.

Resulta que este es un asunto que ha sido debatido en el marco del Parlamento Europeo, mientras el Parlamento Español no ha abordado este asunto, como otros tantos de relevancia para nuestra seguridad nacional.

La primera pregunta que se realizó sobre Encrochat por un eurodiputado, Don Moritz Körner, del grupo liberal y proeuropeo “Renew”, a la Comisión Europea, con número de registro E-000354/2021 y consultable en el siguiente enlace decía de la siguiente manera:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000354_EN.html

“En 2020, Europol desmanteló EncroChat, una red telefónica encriptada que, según Europol, era ampliamente utilizada por redes criminales. Según Europol, una investigación conjunta permitió interceptar, compartir y analizar millones de mensajes que se intercambiaban entre delincuentes para planificar delitos graves. Las fuerzas del orden leyeron una proporción significativa de estos mensajes en tiempo real ante los remitentes desprevenidos.

1. ¿Qué porcentaje de usuarios de EncroChat participaron en actividades delictivas? ¿Se interceptó y analizó toda la comunicación en la red, o solo la de sospechosos específicos?

2. ¿Se utilizó el software para piratear la red EncroChat desarrollado por Europol? De ser así, ¿cuál fue la base legal para esto?

3. ¿Los servicios prestados por EncroChat eran ilegales y ofrecían algún valor añadido a los usuarios después de que Europol pirateara EncroChat?”

La respuesta que dio la comisaria (socialista) de Asuntos de Interior de la Comisión Europea Ylva Johansson fue la siguiente:

“Francia y los Países Bajos, junto con la Agencia de la UE para la Cooperación en materia de Cumplimiento de la Ley (Europol) y la Agencia de la UE para la Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust), establecieron un Equipo Conjunto de Investigación (JIT) sobre actividades delictivas que involucran el uso de la red de comunicaciones EncroChat. Determinar si una determinada conducta fue delictiva corresponde a los tribunales nacionales. Los Estados miembros deciden sobre el tratamiento y la divulgación de dicha información, de conformidad con el Reglamento Europol y la Directiva sobre aplicación de la ley.

Europol declaró que no había desarrollado software para interceptar comunicaciones intercambiadas a través de la red de comunicaciones EncroChat. El apoyo de Europol implicó análisis operativo, apoyo técnico y experiencia para el JIT.

Las autoridades nacionales competentes deben evaluar la legalidad de los servicios prestados por EncroChat. Europol informó a la Comisión de que se había detenido a más de 1.800 sospechosos, se habían evitado más de 200 situaciones de peligro de muerte, se había incautado dinero en efectivo valorado en más de 130 millones EUR y se habían iniciado cientos de investigaciones en la UE y fuera de ella”.

Es evidente que la Señora Comisaria no responde a la primera pregunta, aunque del dato que da al final de su respuesta, detención de 1.800 sospechosos, si lo dividimos sobre los usuarios totales de Encrochat, 60.000, nos sale un porcentaje de sólo el 3% de usuarios detenidos, muy lejos del 90% de usuarios criminales que alega la Gendarmería Francesa para justificarse.

En cuanto a si se interceptó y analizó toda la comunicación en la red, o sólo la de sospechosos específicos, sin responder a dicha pregunta, ya se sabe por todos que se interceptó toda la comunicación “Encrochat” por parte de los “servicios secretos franceses”, y en cuanto a su análisis, se entiende que también.

Nos encontramos a mi juicio con la mayor violación de la privacidad que se ha producido en el seno de la Unión Europea.

La Comisaria de Asuntos de Interior de la Unión Europea aclara que no se utilizó el software de Europol para el “pirateo” de la red “Encrochat” pero no responde a la cuestión de sobre qué base legal en el seno de la Unión Europea se ha producido dicho pirateo, a no ser que los servicios secretos franceses actúen fuera de dicha legalidad comunitaria, que es posible.

En cuanto a la pregunta de si los servicios prestados por EncroChat eran ilegales, la comisaria responde que eso corresponde a los Tribunales nacionales. En la Unión Europea, sólo en Francia dichos servicios prestados serían ilegales, pero no es resto de países, por lo que no se entiende que en España se haya extraditado a dos españoles por vender terminales Encrochat en España, actividad que no era ilegal, con lo que podríamos estar ante una violación de la normativa comunitaria aplicable por parte de Francia.

A mi juicio ni Europol ni Eurojust deberían haber colaborado con el pirateo de todo un sistema de comunicaciones como Encrochat, básicamente porque le estás dando legitimidad al pirateo, y segundo, porque estás haciéndote partícipe de una ilegalidad que tarde o temprano te salpicará.

Se supone que esas Agencias de la Unión Europea deberían estar para colaborar en asuntos que son delitos en todos o la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, y no sólo en uno, como es el caso, en Francia, y menos aún participar en un Equipo Conjunto de Investigación que habría partido de un pirateo masivo sin cobertura legal, con el agravante de que como ha señalado la Policía francesa todo aquel que desvele cómo se ha pirateado Encrochat será reo en Francia de un delito de siete años de cárcel (artículos 413-9 y 413-10 del Código Penal francés).

De legitimarse dicho pirateo se podría afirmar que en Europa ha desaparecido completamente el secreto de las comunicaciones, algo gravísimo en un Estado de Derecho.

La segunda pregunta que se realizó sobre Encrochat por una eurodiputada alemana, Doña Cornelia Ernst, del grupo izquierdista “The Left”, a la Comisión Europea, con número de registro E-003454/2021 y consultable en el siguiente enlace decía de la siguiente manera:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003454_EN.html

Europol, junto con Francia, distribuyó datos de telecomunicaciones cifrados de EncroChat a las autoridades de los Estados miembros de la UE en el marco de la denominada "Operación EMMA 95". El contenido había sido obtenido previamente por el servicio secreto francés. Junto con Francia, los Países Bajos y Eurojust, Europol creó un equipo conjunto de investigación para informar a los Estados miembros sobre su posible difusión. Se dice que esto se hizo de conformidad con el Reglamento de Europol y la Directiva sobre aplicación de la ley. Se dice que Europol ha contribuido "con análisis operativo, asistencia técnica y experiencia". En total, se dice que se detuvo a más de 1 800 sospechosos, se evitaron situaciones que amenazaban la vida de más de 200 personas y se incautó dinero en efectivo por más de 130 millones EUR.

1. ¿Cuál fue el período de existencia de los equipos conjuntos de investigación o grupos de trabajo relacionados con la plataforma EncroChat con la coordinación de Europol y qué Estados miembros pertenecían a ellos?

2. ¿Cuántos miembros del personal de Europol y cuántos representantes de Estados miembros o terceros países trabajaban en Europol de forma permanente a este respecto?

3. ¿En qué medida Europol sigue participando en el apoyo a las investigaciones relacionadas con la plataforma EncroChat, ahora descontinuada, y cuánto personal ha sido asignado o enviado en comisión de servicio por los Estados miembros para este fin?

La respuesta que dio la comisaria (socialista) de Asuntos de Interior de la Comisión Europea Ylva Johansson a esta segunda fue la siguiente:

Francia y los Países Bajos establecieron en abril de 2020 un equipo de investigación conjunto, que todavía está realizando sus tareas, para desmantelar EncroChat con el apoyo de la Agencia de la UE para la Cooperación en materia de aplicación de la ley (Europol) y la Agencia de la UE para la Cooperación en materia de justicia penal (Eurojust).

El grupo de trabajo operativo en curso se estableció a petición de los Estados miembros con el apoyo de Europol en marzo de 2020 y consta de 13 países, que no se pueden nombrar en esta etapa debido a que las investigaciones aún están en curso.

Según los datos de EncroChat, se han iniciado y respaldado miles de investigaciones en todo el mundo. Se refieren principalmente al tráfico de drogas a gran escala, los asesinatos y otros delitos violentos graves, la corrupción y el blanqueo de capitales. El equipo de investigación conjunto y el grupo de trabajo son responsables de realizar las investigaciones bajo el control de las autoridades judiciales nacionales.

La cantidad de recursos asignados al grupo de trabajo operativo varía según las actividades y necesidades operativas de los Estados miembros. El número máximo de personal que apoya al grupo de trabajo desde la sede de Europol ha sido de alrededor de 70, incluido el personal de Europol y el personal de los países participantes.

Llama mucho lo atención que precisamente en lo peor de la Pandemia, abril del 2020, se creara un equipo de investigación conjunto para desmantelar “Encrochat”, cuando en Europa no teníamos ni mascarillas ni respiradores para los millones de personas infectadas por el Covid.

En cuanto a que se evitaron situaciones que amenazaban la vida de más de 200 personas, entiendo que no serían por el tema del COVID, asunto en el que entonces toda la Unión Europea debería haber puesto sus máximas energías, pero en cualquier caso, esa cifra de 200 personas es cuando menos sensacionalista, reflejo de una tendencia de las autoridades de inflar las cifras para así causar ante la opinión pública una mayor aceptación a su nefasta gestión. Lo mismo se puede decir de las “miles de investigaciones en todo el mundo” que dice la Señora Comisario. A mi juicio una justificación más para encubrir el fiasco del pirateo de Encrochat.

En cuanto a qué países de la Unión Europea formaban parte de esos equipos conjuntos de investigación sobre Encrochat, llama la atención que no sean especificados esos 13 países, aunque ya sabemos que España forma parte de él, pues deporta a españoles a Francia por ello, como ha hecho recientemente la Audiencia Nacional de la mano del Juez Pedraz.

También se puede entender que hay países que han decidido no participar en este enjuague de los servicios secretos franceses, quizá por lo turbio y poco legal del asunto.

Nada sabemos sobre si hay políticos implicados en los asuntos desencriptados y quizá nunca lo sabremos a ciencia cierta, aunque ya sabemos que en Europa detrás de todo gran delito económico suele haber un político; los servicios secretos franceses habrán depurado la información que han pirateado de “Encrochat” bajo criterios desconocidos por los europeos.

El número máximo de personal que apoya al grupo de trabajo desde la sede de Europol ha sido de alrededor de 70, incluido el personal de Europol y el personal de los países participantes, dice la Comisaria, policías que de haber Estado de Derecho en la Unión Europea ya deberían haber sido llamados a una Comisión de Investigación para que esclarezca definitivamente qué es en realidad, qué esconde y cuánto nos cuesta a los europeos el caso “Encrochat”.

Seguro que el Juez Santiago Pedraz está muy interesado en conocer toda esta información…

Guillermo Rocafort

Abogado y analista político