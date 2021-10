El Club J.A.S.A. de Eivissa rechaza participar en el Campeonato Balear

Por la presente les comunico que recientemente la Junta Directiva del Club J.A.S.A. se reunió con nuestros honder@s para tratar sobre la participación en el Campeonato Balear de Tir de Fona individual en la modalidad de piedra, que se llevara a cabo de forma virtual el próximo domingo 31 octubre de 2021 en Mallorca, Menorca y Eivissa.

Les comunico que por mayoría aplastante de los honder@s rechazamos algunos aspectos del Reglamento de Competición confeccionado por la Junta Gestora.

CAUSAS POR LAS QUE RENUNCIAMOS A PARTICIPAR:

1º) Por ser este campeonato de forma virtual, ya que el J.A.S.A. tiene acordado desde hace tiempo, no volver a participar en ningún campeonato que no se presencial.

2º) Por no estar de acuerdo en hacer una sola categoría de nins i nines juntos y haber quitado la categoría de Nines, como se hacia en los últimos años, osea que niñas de 8, 10 o 12 años de edad deberán competir con jóvenes de casi 16 años.

3º) Tampoco estamos de acuerdo que solo pasen a la final 5 honder@s de cada categoría, es inaudito y creemos que devalúa la competición y se le quita vistosidad. Osea que de cerca del centenar que hubieran participado, unos 70 u 80 van a ir a tirar solo 10 piedras y marcharse a casa, no tiene sentido. Háganselo mirar señores.

4º) Por otra parte encontramos ridículo que se pongan limitaciones de participación en cada categoría, pues en algunas no hay bastante para cubrirlos y en otras gente se quedara fuera. Si la Junta Gestora calcula un máximo de 110 participantes, porque no se da libertad a que participe quien quiera, ni asi se llegara al centenar de honder@s. Sinceramente creemos que no es un problema. Somos pocos y aun lo complicais mas.

5º) Quinto y ultimo punto, por solidarizarnos con otros compañeros de Mallorca, que en principio no están clasificados y parece no podrán participar en el campeonato.

Nosotros para aprovechar el día, el domingo 31 de octubre en Eivissa si que vamos a realizar competición, pero eso sí, fuera del Campeonato Balear y con sus respectivos premios, en este caso serán alimentos tradicionales, será la “Tirada de la Botifarra”.

En Eivissa a 25-10-2021

Pep Ribas Ribas

Club J.A.S.A. y los 29 honderos de Eivissa que disponen de licencia federativa 2021.