Los del color rojo y azul se están poniendo ‘morados’

El chalet de Galapagar de los 'marqueses' queda en buhardilla ratonera con relación a la reciente adquisición de la finca que se ha agenciado la diputada por Cádiz y la número 2 detrás de la Ministra Irene Montero. Se trata de la podemita de 35 años Noelia Vera, Secretaria de Estado de Igual-Da y Violencia de Género. Una joven periodista que ha hecho carrera en la política. Acaba de comprar una casa que, más vale pensar que va a utilizarlo en el desarrollo de cursos para la población, promover la educación y probabilidades culturales para evitar tanta violencia, no solo de género, sino generalizado. De otra forma no se entiende la capacidad de superación de estos jóvenes 'privilegiados del 15-M', además de indignados. Los obreros de la Puerta del Sol ven como unos pocos les tomaron el pelo descaradamente. Sirvió sólo para salvar el culo a unos espabilados.

Es un agravio comparativo cuándo muchos jóvenes no se marchan de casa por primera vez hasta pasado los 35 para iniciar el reparto de pizzas, barrer calles o mover papeles en el banco de la esquina, aunque con titulaciones superiores y varias carreras. No hay maneras de entender la habilidad qué derrochan para hundir a España y salvar sus pellejos en bunkers inexpugnables.

La defensora pública de las mujeres maltratadas se ha comprado 2.759 m2. de terreno urbanizado en Fresnedillas de la Oliva en los alrededores de Madrid, según incluyó en su declaración de rentas y bienes. La parcela tiene una casa de 166 m2., piscina, instalaciones deportivas de frontón y tenis, entre otras infraestructuras de máximo lujo. La casa llegó a costar 400.000 € en 2005. Se trata de un acto de falsa humildad y ejemplar para las mujeres que piden auxilio in extremis.

El vídeo del día Las ejecuciones sobre viviendas habituales suben un 84% hasta marzo

Seguro algún día la sociedad comprenderá que la violencia no se combate ni con el mismo arma ni en su misma batalla. Más bien aprender y utilizar actitudes de raíz. Por ejemplo, es urgente terminar con el 'machismo' y el 'feminismo'. Es obligado comenzar a hablar siempre de 'personas'. Por otra parte, estos nidos de odios, rencores y revanchas sociales exclusivamente crea una sociedad enfrentada y no aporta solución alguna. Claro, también beneficia a intereses tiranos políticos. Crean redes clientelares, distorsionan la realidad y manejan presupuestos económicos que favorecen a propios y extraños.

España se mueve sobre el 45 % de paro juvenil, cinco millones de parados y un PIB raquítico, con una deuda externa que amargará la vida a los españoles durante mucho tiempo. Se ve que el trabajo del Gobierno feminista de Sánchez les pone 'morados'. Aunque está de moda decir, 'me dejaré la piel', sin rozarse, sin despeinarse ni desmaquillarse, lo cierto es que de pobre a rico dan un solo paso de gigantes. Quiénes pierden la piel, la epidermis, dermis y subcutis son los contribuyentes.

Por otra parte, la Agenda 20-50 de Sánchez, da mucho de sí, a pesar que no tiene por donde cogerla. Aún no soluciona las cuatro críticas depresiones del país, salud, economía, social y política, al día de hoy, y ya nos habla de 2050. La velocidad se demuestra andando y la casa se hace desde los cimientos. Anuncia la creación de los ya famosos 400.000 nuevos puestos de trabajo, típico socialista, mientras muchos de los que restan por cerrar sus pequeños comercios definitivamente se les deja caer sin remisión. Europa se piensa reflexivamente los 140 mil millones de € prometidos a España como reparación de daños de la pandemia. Sin duda, estos despropósitos extravagantes de sus dirigentes necesitan un replanteamiento.

Es lógico creer que los comisarios europeos obliguen al Gobierno sanchista disminuir gastos, exigir compromisos verdaderos a sus gestores y rectificar el despelote de unos pocos privilegiados en contra de casi 47 millones de españoles, que la mayoría lo pasa canutas. Habría que iniciar un nuevo estado de Autonomías, reducir considerablemente el número de ministerios, prescindir de muchos políticos, asesores, delegados de gobiernos Diputaciones y, sobre todo, ajustar las nóminas y gastos de nuestros representantes públicos, pagas vitalicias y en general duplicaciones que no sirven para nada

La vergüenza torera ni se les ve ni se les espera. Los politólogos de trileos del Gobierno, en dos años, ni regeneran la casta ni predican con el mejor ejemplo. El proletariado ni las ve venir, y sin embargo estos 'engañabobos' se están poniendo morados desde el minuto uno, mientras España aún no reacciona.

Juegan con ventajas. Aprovechan la incultura, la desinformación y la bondad de buena parte de los españoles para engrosar las arcas personales. Sin embargo, muchos de ellos, sí que lo saben, pero les puede la 'ideología y el sectarismo' del bolsillo propio. Estos les ponen precio al 'arte' de mentir, engañar y conocer cómo desplumar a los españoles con el máximo sigilo sin que el personal tenga capacidad de reacción.

Ni Amancio Ortega, que ha bajado en el ranking de ricos, tiene nada en común con la velocidad vertiginosa con la que ascienden los de 'La Tuerka'. Un programa de televisión local que se ha hecho más popular que la 'barbarie-serie' de Rociíto. Entre vueltas y aprietes se están pasando de rosca. Y todo tornillo no tiene más que su ajuste necesario. Si se fuerza, en vez de sujetar, se desploma. Y en España estamos al borde de estallar. No es imprescindible para vivir un chalé, pero si un techo que cobije y unos medios de vida decentes. ¡¡ Y así no !!.