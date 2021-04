Comedia, maldad, irresponsabilidad

Enero 2020. Acto de investidura del Dr. Sánchez

Pablo Iglesias, al límite de la emoción rompió en llanto incontrolable que, según las crónicas, comenzó a goteo, siguió a chorros y culminó a cantaros, situación inédita dado el caudal que forzó a su achique por una dotación de bomberos.

Marzo 2021

Media docena escasa de energúmenos intentan escrachar con lujo de cámaras preparadas con antelación un evento que, aunque contando con protección personal, afrontó un bravísimo Iglesias en términos taurinos a porta gayola. Agresores que un tal Bolaños, "un objetivo periodista", situaba en el Parlamento en clara alusión a VOX y a los que con similar objetividad, un ponderado demócrata como Monedero, conocido injustamente por "Billetero", trató de fascistas por un comportamiento que a todas luces, parecía encontrar muy cercano, diría que familiar.

Abril 2021. Posado en Moncloa del Dr. Sánchez rodeado de sus cuatro “VICES”

Acto que me ha hecho sentir discriminado al ser varón y no servir siquiera como animal de compañía o "miembra" de su guardia cuasi imperial.

El vídeo del día El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015

Abril 2021. El Dr. Sánchez, en referencia a la gestión de la Sra. Ayuso y al control en la Comunidad de Madrid del Covid-19 dice:

“ES UN DESMADRE QUE HACE CICULAR EL VIRUS SIN NINGÚN TIPO DE CONTROL”

Reconozco que mi nutrido arsenal de epítetos queda corto para calificar al autor de tan execrable comentario, que solo puede ser el de “ABYECTO”, pero sobre todo "IRRESPONSABLE" al ser proferida por quien debiera ejercer de presidente del gobierno de España, incluido Madrid y que se quedan muy cortos, más teniendo en cuenta que la idiocia es infinitamente peor que la maldad si va unida a la irresponsabilidad. Cretinos buenas personas no he conocido, si gente impregnada de maldad e inteligente, lo que es evidente no es el caso que evoca, de mis tiempos jóvenes, la sensación estábamos gobernados por personas de contrastada formación y gran experiencia profesional, cuestión que asumían como un inmenso honor para así devolver a la sociedad lo que entendían esta les había adelantado.

Comentaba días pasados que el flamante EXVICEPRESIDENTE se asemejaba en alguno de sus "comportamientos" a un minino con aspiraciones de tigre, ello con ayuda de los focos del SISTEMA que lo situó y nuestra colaboración. Esto, “en mi opinión”, ha ido derivando a un "comportamiento similar" al de una perrita Marilyn cuyos desagradables gruñidos molestaran a un perro grandote que, harto y con un solo ladrido, hacía saliera huyendo y orinándose por los cuartos traseros.

Víctima de sus propias excentricidades, con maneras graves, voz de impostada reflexión y un larguísimo…etc. propio de adolescente engreído al que todo se ha permitido, pasó de mamporrero del sistema que tanto decía aborrecer a machaca del actual presidente del Gobierno, de quien no es menos cierto ha sido su pesadilla. Burgués de medio pelo, elemento tóxico o mejor infeccioso incrustado vía fórceps por el actual presidente sin otro fin que su arriostramiento mutuo, dada su inestabilidad política. Presidente del que hay que recordar su habitual verborrea mentirosa cuando dijo "no podría dormir si lo tuviera en el Consejo de Ministros" y, a la que podría haber añadido, "ni tampoco soportar su hedor en mí cogote, más propio del aliento de una hiena con las muelas picadas".

Mamporrero del "PODER" que le aupó desde su vivienda de protección oficial a un hermoso chalé, aspiración normal de lo que "él" entendía por burgués y causa de sufrimiento por tener que vivir en contradicción con sus principios, al que es posible llegará pronto lo que en mi tierra llamamos su "San Martín" de confirmarse ha dejado de serle útil y creer era algo más que lo indicado en la etiqueta con que dicho poder le había "marcado".

No obstante, justo es reconocer a falta de otras cualidades una acreditada capacidad teatral avalada por episodios como actuaciones LACRIMÓGENAS ya descritas, o el MOÑO emulando a un conocido intérprete de la copla al que, como culminación de su GENIO, debiera haber añadido un vestido de faralaes.

En definitiva, un personaje que lleva a su última consecuencia aquella simpática canción “mejor muerta que sencilla” o “cuánto peor, mejor, magníficamente expresada con una sentencia POSIBLEMENTE menos comprendida: "QUE HABLEN DE UNO, AUNQUE SEA BIEN"