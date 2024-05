¡Como Cagancho en Almagro!

Señor Urtasun,

El jueves por la tarde comparecieron en el Congreso de los Diputados distintos representantes para defender la Tauromaquia, la Cultura.

Comparecieron legítimamente en las Cortes Generales que, como seguro desconocerá en su egocentrismo, representan al pueblo español. Declaró D. Victorino Martín, enunciando al doctor Ortega y Gasset, que, “la historia del toreo está ligada a la de España, tanto que, sin conocer la primera, resultará imposible comprender la segunda”.

No se esperaba usted que los taurinos torturadores, como dice, saliésemos al quite frente a su atropello cultural que no responde a motivo alguno de bienestar animal sino de fanatismo y odio a la identidad española.

Ayer, 10 de mayo, dio comienzo (colgando el cartel de “no hay billetes”) en la plaza de las Ventas uno de los eventos sociales, económicos y culturales más importantes del año. Evento al que usted, en su sentir de burgués catalán y déspota “desilustrado”, volverá grupas, haciendo caso omiso, porque el protagonista no lleva la divisa del separatismo.

Señor Ministro ha entrado a matar y ha pinchado en hueso. Quizá lo más recomendable sería que dejase de ir a contra querencia y recapacitase porque ¡está quedando como Cagancho!