Es verdad que de los socios del Gobierno (bilduetarras, comunistas y separatistas) no podemos esperar nada, pero y los socialistas. ¿es que ningún socialista, militantes y de la vida política, se cuestiona nada? Parece que prevalece lo que decía Orwell en 1984, “si el líder dice que tal evento no ocurrió, pues no ocurrió. Si dice que dos y dos son cinco, pues dos y dos son cinco”

Este gobierno social-comunista rezuma la mentira por todos sus poros. Se miente con todo y continuamente. Lo peor es que nos estamos acostumbrando. Se miente en la cifra de fallecidos de Covid y en la gestión del coronavirus, en el episodio de Ábalos en el aeropuerto con la vicepresidenta venezolana, en los traslados de inmigrantes ilegales a la península, en los datos económicos, en la tesis, etc, en definitiva, Sánchez, esa máquina de mentir, ha hecho de la mentira y el engaño los pilares de la gestión de su gobierno.

Pero la mayor mentira ha sido el pacto PSOE-Bildu, ese “si quiere se lo repito 50 veces, no pactaremos con Bildu”. Solo algunos se atreven a criticar abiertamente como Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general del PSE, en su mensaje a las bases socialistas “Me dirijo a los socialistas de toda España. Ya que no pueden salvar la dignidad colectiva del partido, salven la suya. Digan donde puedan que no están de acuerdo con los pactos con Otegi. No callen.”

Socialistas, no olvidéis que los que apoyan al mentiroso son también cómplices de la mentira. Que nadie os robe la libertad para decir que dos más dos son cuatro.