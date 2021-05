Concentración por la paz en Colombia

En Colombia hay descontento social, se vive una situación muy critica, desde hace dos semanas, hay concentraciones y revueltas populares contra el gobierno de Iván Duque.

Aunque hay acciones de protesta por todo el país, si bien las más importantes y contundentes tienen lugar en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellin. Son miles de personas, trabajadores, estudiantes, jubilados, indígenas y representantes sindicales.

El lunes día 10 de mayo, ambas partes se sentaron durante cuatro horas, en un encuentro más bien exploratorio, sin llegar a conclusiones. Se quiere negociar y llegar a algún tipo de acuerdo para frenar la escalada de protestas, violencia y muertes.

Todo empezó en plena 3ª ola de la pandemia, el 28 de abril de este año, gran parte del país se está movilizado para decir basta, no solo a estas nuevas decisiones que anunció el gobierno, si no más bien no gusta la forma ni el fondo de cómo trabaja el gobierno. Se trata de problemas crónicos que vienen desde hace mucho más tiempo, incluso de la época del que fuera presidente, Álvaro Uribe, al cual acusan de seguir mandando en la sombra, ya que es el mentor del actual presidente Duque y además lidera el partido en el gobierno. En el año 2019 ya hubo una protesta estudiantil, en el 2020 revueltas donde se comprometieron a una serie de mejoras, algunos incluso reivindican que se cumpla el Acuerdo de Paz del 2016 y que haya cambios estructurales en la Policía.

Ya llevan tres paros generales en el país, pero el Comité Nacional del Paro se mantiene hasta que el gobierno negocie con ellos. Además de frenar las medidas fiscales, también se oponen a los cambios laborales, así como a otras cuestiones sanitarias.

La Administración Duque retiró la polémica tributaria el pasado 2 de mayo, pero el país sigue bloqueado, con incertidumbre, es cuestionado por instituciones internacionales por la actuación de la policía durante las protestas y la falta de una mayor democracia.

La Defensoría del Pueblo reconoce que hay 50 fallecidos, muchos heridos y más de 150 desaparecidos. Expertos consideran las más graves revueltas en los últimos 60 años.

Para que pare este conflicto y especialmente para que cese la violencia y las muertes de manifestantes provocadas por el ejército y la policía de Colombia, es por lo que un grupo de colombianos residentes en la isla de Ibiza, junto a otras personas de otros países y también gente local, han convocado un encuentro pacifico en el Paseo Vara de Rey para el sábado 15 de mayo a las 19:00 horas. Concentración que apoyan varias asociaciones de muy diferente índole bajo el eslogan de: ¡¡TODOS SOMOS COLOMBIA!!