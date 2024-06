Conocer tu tierra

Con este título, podría comenzar este escrito : Antes de pedir algo para tu tierra, conócela. A continuación entenderán el significado de la citada frase. Resulta que después de repasar un estudio publicado en el año 2022, los catalanes que se consideran nacionalistas e independentistas, en un 62% no saben escribir correctamente su lengua, el catalán. En cambio, en los catalanes constitucionalistas esta cifra es del 57%. ¿Pedirían ustedes algo para sí mismos sin conocer mínimamente eso que desean? Así están las cosas en Catalunya. Por otra parte, en ese mismo estudio, se pregunta a los catalanes si sabían que en su día a Catalunya se le ofreció el mismo concierto económico que al País Vasco, y el resultado es que ese dato lo desconocían un 59% de los consultados. En fin, conoce lo tuyo antes de pedir algo ajeno. Nací y vivo en Catalunya, soy catalán, pero eso sí, principalmente soy español, ya que mi patria chica es Catalunya, y mi patria grande es España. Gracias a mis estudios, a mi formación y a mis enseñanzas, domino a la perfección el catalán y el castellano o español, tanto a nivel oral como escrito, y... ¿saben qué ocurre? Que esto molesta y mucho a los independentistas, es decir, que un constitucionalista como yo domine a la perfección la lengua catalana, les irrita, no lo soportan...

Un día, intercambiando unas palabras e impresiones con un conocido que pertenece al sector separatista, llegué a plantearle la siguiente cuestión : ¿Por qué a mí, catalán y constitucionalista español, me consideráis menos catalán que vosotros? Ser español, no es ser menos catalán, y menos eso que nos llamáis, catalanes de segunda. Creo que no hay catalanes de primera, de segunda o tercera, y tampoco españoles de primera, segunda o tercera. Esa es la xenofobia hacia todo lo español que ha ido construyendo a pasos agigantados el independentismo catalán. ¿Y cuál ha sido el principal motivo? Tapar toda su corrupción engañando al pueblo catalán prometiéndole algo inalcanzable : la república catalana. Lo fastidioso es que buena parte del pueblo de Catalunya se lo ha creído. Para finalizar permítanme volver al principio : conoce tu tierra antes de pedir algo para ella.