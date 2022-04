Copla por el Día de Hoy

Podemos tragarnos el sol cuando vamos a comprar algo al mercado pero nunca podremos de esa forma bailar al son de las hormigas que son entre ellas muy amigas.

Lere lere lere lere hoy he visto al niño que caminaba por la calle del vino que a todo el mundo le importaba un comino ese de la guerra. Ahí niño , pero que dicen aquí si no les importan ni el vecino solo para conveniencia que dicen ahora por ciencia que tú le interesas no solo que ellos te envían unas pesas.

Que fácil es el otro cuando anda lejos y que difícil cuando estás cerca.

Así, que lere, lere, lere.

El ciego que caminaba por el mar se rilló a carcajadas cuando vio que la mujer echaba el cigarro en el cenicero. Soy pensamiento solo y veo como ciego que soy el desastre natural.

Esto si va fatal, porque a él le gusta la yerbabuena.

Olé, mi camisa va con una niña ay ay aiiii, que se rompe los corazones pero un águila baja con suavidad sobre el aire rompiendo el viento de contra y baja como un misil recio sin freno ahora baja para....

Ya no quiero ver más tengo que cortar mis ojos, con el cuchillo que me dio la vecina, quiero tener los ojos secos para no ver más.

Un corazón tieso y carcomido que puede resucitar en ese cañaveral nuevo de la aurora y que está en nosotros ese sabor a canela y esa boca que me das que bonitos ojos.

¿Cuando los podré ver sin radiación y sin símil económico?

Que bonita caracola como salta ante la llegada de las turbulencias , la corteza dañada por saqueos milenarios que bonito cuello tiene la alondra como vacila ante la llegada del ventilador.

El toro ya está agonizando en la plaza de México D.F. quisiera verte y no verte.

¿Podrás saltar tu miedo y aterrizar en el planeta del eterno clavel y rosas?