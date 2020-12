Crítica a la posición de Canal Sur sobre Millán Astray

Dice el Consejo Audiovisual Andaluz, cuyo Presidente fue nombrado por el actual equipo de Gobierno PP-Ciudadanos, con el apoyo de VOX, que el General Millán Astray fue un fascista y además, un franquista.

De esta manera, valida la calificación injuriosa que le hizo la sindicalista de Comisiones Obreras Doña Marga García, reportera de Canal Sur en su pieza informativa que tuvo lugar en el interior del Tercio de Ronda, que causó una gran indignación en las redes sociales, y que denuncié con una legítima queja que interpuse ante dicho Consejo.

Véase las expresiones de la sindicalista contra Millán Astray:

https://www.canalsur.es/andaluc%C3%ADa/malaga/moreno-destaca-la-labor-de-la-legion-en-lapandemia/1637577.html

De esta manera, esta televisión pública, que nos cuesta una fortuna y que hace bien poco, justo en el momento de las doce campanadas, puso varios anuncios comerciales en el umbral del nuevo año, impidiendo así que millones andaluces pudieran tomarse las uvas del nuevo año, nos confirma que el Fundador de La Legión fue y es un Fascista y además Franquista.

Desconozco lo que cobran del erario público los Consejeros de dicho Consejo, que no será poco, pero he de decir que de Historia no saben nada o saben muy poco, y además causa verdadero estupor que parte de dichos Consejeros hayan sido nombrados por un partido como el PP que cuando pueden se ponen en Málaga en primera línea de la Semana Santa ante Mena para que les vean en todas las televisiones cantar “El Novio de la Muerte”.

Espero que los buenos malagueños tomen nota de esta ofensa y que llegado el momento se lo afeen de forma educada, así como que Doña Marga García en el futuro no vuelva a cubrir ningún evento relacionado con La Legión y de intentarlo, que le impidan al menos el acceso a Unidades Militares vinculadas, porque nadie debe invitar a su Casa a quien va a insultarles.

Dicen el Consejo Audiovisual Andaluz que Millán Astray prestó servicio en el Departamento de Prensa y Propaganda durante la Guerra Civil, lo cual es inexacto; primero, porque ni siquiera consta que fuera nombrado para ese cargo, pues no hay nombramiento oficial ni publicación en el BOE de la España sublevada; y por otro lado, porque desde el 24 de Enero de 1937 se dedicó única y exclusivamente a la tarea de crear y dirigir el Cuerpo de Mutilados por la Patria. No es más que lo mismo del enfrentamiento con Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, un fake frentepopulista, un mantra de mentiras y de inexactitudes.

Pero es que si siguiéramos la regla de tres a los dichos de la comunista Marga García en Canal Sur, podría ir yo un día a un plató de RTVE, que en ocasiones frecuento por otros asuntos, a afirmar sin temor a equivocarme que dicha televisión pública fue fundada por el “Fascista” de Millán Astray, del cual dicen que fundó su embrión de Radio Nacional, e incluso, como suelen exigir los comunistas contra La Legión, solicitar la disolución del Ente Público televisivo nacional por su origen fascista, además de por la fortuna que nos cuesta a todos los españoles, pero esto seguro que es algo que no veremos de la mano de Marga García, porque los insultos son según donde se diga y lo que se fundó.

La sectaria Marga García iba al Tercio de Ronda a insultar al Fundador de La Legión, a escupir a la cara a los que amamos y servimos en La Legión, e iba con el argumentario de la extrema izquierda a la que pertenece y de la que vive, y se exime además en la mayor parte de su jornada laboral de trabajar por su papel de delegada sindical de CCOO en el centro de Canal Sur en Málaga, salvo cuando hay que ir a algo noticiable para insultar a los que no piensan como ella y su ideología comunista.

Un periodista verdaderamente independiente podría haber dicho de Millán Astray en vez de lo que dijo Marga, que con 16 años abandonó sus estudios en la Academia Militar de Toledo, y se fue voluntario a luchar por España en las Filipinas a finales del siglo XIX, donde se cubrió de gloria heroica, y ganó la máxima condecoración en el combate con sólo 17 años (Cruz de María Cristina), o por ejemplo que sufrió en su cuerpo cuatro horribles mutilaciones por acciones de combate, en el pecho, en la pierna, en un brazo y en la cara, y aún así, pareciese que no le habían afectado nada.

También se podría decir que después de la Guerra Civil salvó la vida a muchos condenados a muerte, como Diego San José y Leopoldo Bejarano, o que siempre sentó a los pobres en su mesa, pero no, algunos viven y pastan en el campo del odio y del sectarismo, y además lo hacen del dinero de nuestros impuestos.

Pero es que hay más, el Consejo Audivisual se viene arriba en su resolución y sin venir a cuenta hace una descripción del Régimen de Franco que sonrojaría a cualquier Historiador serio e independiente, afirmando que hay “consenso histórico a la hora de asimilar la dictadura de Franco como un régimen afín a otras dictaduras fascistas como las de Alemania e Italia, con las que compartió elementos como el nacionalismo extremo, el caudillismo o el misticismo”

Sinceramente desconozco el misticismo de los regímenes fascistas de Alemania e Italia; es más, creo que no precisamente se movieron en esos parámetros, mientras que, con respecto al nacionalismo extremo y el caudillismo, también podrían referirse al que ejercieron Roosevelt y Churchill en sus respectivas naciones, teniendo el segundo mencionado un gran sentido hacia el patriotismo de Franco y su papel en la Historia de España.

Estos son sólo varios de los motivos que he utilizado en mi recurso de reposición contra lo dictaminado por el Consejo Audiovisual, pues sin duda acudiré llegado el caso a los Tribunales de Justicia en el caso de que no se revise lo afirmado, que de confirmarse abriría la puerta a una absoluta falta de respeto hacia quien tuvo una vida ejemplar siempre de entrega a España y además, permitiría a mi juicio llamar “fascista” a los comunistas, pues fueron ellos de la mano de Stalin en 1939 los que firmaron un pacto de agresión contra Polonia con el mismísimo Hitler, tal y como ha afirmado recientemente el Parlamento de la Unión Europea en un resolución casi unánime y que deja en muy mala posición a la ideología de Marga García y a ella misma.

Menos mal que nos queda la Televisión de Ceuta, que ha hecho un magnífico vídeo sobre la Vida de Millán Astray y de su Obra ( https://www.youtube.com/watch?v=067IQd5VDkg&t=514s ), vídeo que recomiendo del momento 4.40 al 10:30, especialmente a los más jóvenes, vídeo que he solicitado en mi recurso de reposición al Consejo Audiovisual Andaluz que obligue a la Cadena andaluza a poner en su parrilla televisiva para que así al menos, lo andaluces, puedan comparar dicho vídeo con las injurias de Marga García y los “dimes y diretes” del Consejo Audiovisual Andaluz y puedan decidir libremente lo que realmente fue, es y será Millán Astray para España y los españoles, un Héroe de La Patria a quien los insultos le podrán mutilar su Memoria como los proyectiles hicieron cruelmente con su cuerpo, pero que como en vida, se mantendrá siempre erguido e impasible ante las tempestades de las batallas más duras de este Mundo, acompañado de un pelotón de españoles fieles en la primera línea, allí donde se justifican los héroes y los valientes a los ojos de la Inmortalidad.

Guillermo Rocafort

Veterano Legionario e Historiador