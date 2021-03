Cualquiera es inocente hasta que la TV diga lo contrario

Todo lo que tiene que ver con el progreso humano es decir personas que han tenido una lucha importante para derribar muros, conseguir libertades, avanzar como personas, mejorar en los aspectos humanos y demás es silenciado.

A todos estos aspectos del ser humano, que por cierto son los mejores y los más destacados y que nos brindarán una vida de paz y tranquilidad o se los oculta al cabo del tiempo deliberadamente o bien se manipula los conocimientos que ha podido desarrollar la persona en sí para beneficio de unos pocos.

Y en la historia tenemos innumerables casos de lo citado y si se ha tratado de mujeres que han dado una impronta fuerte a los derechos humanos el silencio es aún mayor.

Los librepensadores incomodan mucho y esto será así hasta que no se desarrolle una sociedad verdaderamente humana.

Tendríamos que decir que hoy las campañas de manipulación están a la orden del día por todas partes.

Se utilizan métodos como multas, cárceles o difamaciones a través de distintos medios para eliminar públicamente la reputación o digamos el prestigio de la persona, cuando en realidad está demostrado que la cárcel no sirve para corregir sino para resentir.

El pueblo queda convencido de estos improperios que se lanzan y listo a otra cosa.

Como ahora ya nadie muere por causas naturales sino por el Coronavirus con este elemento excusa es ahora perfecto para suprimir derechos y libertades de los que apuntábamos al principio.

Pero cuidado, se suprimen los de la gente en general , los derechos de ellos no y digamos que ellos tienen derecho a todo, es decir, a vacunarse los primeros, a robar, a difamar, a castigar, a plagiar y un largo etc... y no les pasa nada.

Bien, pues en este estado de cosas ya nadie puede hablar de Democracia ni algo que se le parezca lo más mínimo.

En la esfera internacional se bloquea a los países pobres pero a los ricos o poderosos cuando infringen los derechos internacionales no les pasa nada, como mucho se hace algo de cara a la galería.

Hoy día votar no sirve prácticamente para nada ya que un voto en un mundo fracturado e individualista no es determinante.

La venta de armas continúa y no se es consciente de lo que supone esto en cuanto a muerte y sufrimiento de niños por sobre todo.

La gente ya digo, no es consciente, suele decir "todo está muy mal" pero quizás no sepa que en este último año hay nuevos ricos en el panorama mundial y la riqueza les ha aumentado a los que ya eran.

El capital continúa concentrándose en menos personas y la zona asiática es donde se va trasladando el mismo.

Hoy día los representantes en las instituciones lo están haciendo todo al revés y donde hacerlo peor ya es totalmente imposible. Esto y encima pensar que no están ellos mismos creando una bomba de tiempo, pues a estas alturas es imposible. Veremos a ver en qué deriva todo esto, porque pensar que la gente y sobre todo la gente joven que está sin futuro se quedará con los brazos cruzados.

Los jóvenes están siendo maltratados con el empleo, el acceso a la vivienda y por el sistema de pensiones.

A mi me parece que estamos en una situación de riesgo muy seria.