Cuando todo es ideología

He leído estos días de crispación política a algunos periodistas comparando este clima con el vivido en los meses previos a nuestra Guerra Civil. Sinceramente, no creo que nos encontremos ante una situación paralela, pero me imagino que entonces se vivía en el ambiente una plena ideologización de la vida y, por ende, del discurso de cada uno de los ciudadanos. En aquellos momentos previos, Juan no era el novio de mi hermana, sino un rojo comunista. Pedro no era mi compañero de mus, sino un cura amigo de la Falange. Y es que, cuando el discurso ideológico se aplica a todos los momentos de la vida (vacunaciones, temporales, naufragios en el Mediterráneo) desaparecen los valores que nos unen como seres humanos, como la amistad, o como la compasión ante la muerte o la pobreza ajenas. El momento en que solo nos quede la ideología será el fin de la civilización y el comienzo de la barbarie.

