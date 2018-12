La debacle del socialismo andaluz

El desastre electoral del PSA, según mi opinión, se debe, entre otras causas a las siguientes:

Una política económica impropia de un partido de izquierdas, y no solo en Andalucía, sino también España y en Europa. Partido de izquierdas, que ha abandonado a los desfavorecidos para amparar a los poderosos, hasta tal punto, que luego se colocan en sus empresas, como consejeros etc. Partido Socialista que se supone debe luchar por el bienestar de los más débiles, y que sin embargo hace múltiples concesiones a los poderes económicos –bancos, grandes empresas, etc.

La excesiva corrupción y amiguismo acumulado durante el largo mandato socialista, propia de verdaderos caciques- ERES, puestos de trabajo a dedo y demás.

La importancia dada al independentismo catalán, al que tanto ha contribuido la señora presidenta nacional nacionalista, junto con la cerrazón de los nacionalistas catalanes, empecinados en su Independencia que quizá pueda entenderse en un contexto de falta de libertades y derechos, que no es el caso, pero con el que, de cualquier manera, se ha alarmado mucho a la población nacional y por tanto a la andaluza. Una población desinformada, sin criterio propio que vota por impulsos y miedos y que carece de memoria histórica para recordar lo sucedido en la época anterior al Fascismo, cuando tantos salvapatrias surgieron en Europa.

Todo esto junto con injusticias sociales, recortes, supresión de derechos, etc., por los que los socialistas debieron de velar, sobre todo en estas últimas décadas, nos han llevado a esta situación pre fascista y preocupante.