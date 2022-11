No dejen de observar a sus mascotas “sanitariamente”. Por favor

En la revista Proccedings of The National Academy of Sciences, se ha publicado una serie de enfermedades crónicas en mascotas que viven en nuestros domicilios.

En este caso es importante las enfermedades renales crónicas en Gatos, que fácilmente pueden contagiar a las personas.

Son virólogos del Centro de Investigación de Vacunas en la Universidad de Pittsburgh, quienes dieron la voz de alarma y cuidados, al publicarlo.

El Morbillivirus felino, o FeMV infecta a través de la orina, es similar al virus zoonótico Nipah, que albergan los murciélagos, causando efectos mortales cada año en el Sudeste asiático.

Hace más de 10 años, en Hong Kong, ya se descubrió el FeMV en gatos, sobre todo, en los callejeros que se mezclaban con los de casas, creando graves problemas sanitarios en Países Asiáticos y que ya tenemos en Europa.

En EE.UU, ya empezó a descubrirse en 2016 esta infección, causando muchas muertes por enfermedades renales en gatos...

Se ha dicho que, personas vacunadas contra el Sarampión, pueden estar protegidas contra la infección del FeMV.

Así que, es muy importante observar y poder conocer, los posibles padecimientos renales u otros, en nuestras mascotas.

Sobre todo, por su posible propagación a otros animales y humanos...