Delenda Est Podemos.

La gente está preocupada. De eso no me cabe ninguna duda. Y vista la situación, la preocupación, sinceramente no está de más. La comparto. Cuestión diferente es el motivo de dichas preocupaciones, que son de lo más dispares. Están aquellos que están preocupadísimos en ser de izquierdas y haylos también que están preocupados tan solo, en ser de derechas. Muy malvados por cierto. Hay otro grupo no menos preocupado, en ser antifranquista, y no es para menos. Franco es una lacra-y digo es, que no era-. Existe otro grupo con otra preocupación igualmente importante, en ser animalista. No puedo omitir tampoco a aquellos que se levantan, con el único pensamiento de ser antimonárquicos, porque Felipe VI es un tirano. Y sería injustisímo ignorar a aquellos cuyo afán principal es afrontar cada mañana tratando de convencer al mundo mundial, que ni las niñas tienen vagina, ni los niños pene. Y por último y no por ello menos importante, aquellos y aquellas que usan todas -y todos- sus energías -y energíos- en dar voz al lenguaje inclusivo. Que incluye todo. Hasta el mal gusto, pero hasta aquí, todo lícito. La preocupaciones son libres. Como libre es la estupidez de cada quién.

Pero hay algo que no entiendo. ¿ De verdad creéis que es bueno que tengamos a Otegi en el Gobierno? ¿De verdad creéis que lo de Iglesias y el CNI es algo circunstancial? ¿Qué estemos en la más putísima mierda, y que la gente siga preocupada en lo fascista que era el pelele de Rajoy? ¿O que no se debe usar la expresión “agarrar al toro por los cuernos” o la de “matar dos pájaros de un tiro”? El Vicepresidente primero (segundo o como quiera que se llame), sabe lo que está haciendo. ¿No habéis notado que ciertas noticias, que hace 5 años atrás nos hubieran llevado a un linchamiento público del político y del partido de turno, hoy nos parecen del todo normal? ¿Quién está detrás de secundar todo cuanto se hace? ¿Con qué dinero? ¿Cómo se mantienen aquellos cuyo único oficio es el de sembrar odio, quemar contenedores y coartar la libertad de aquellos que piensan? -Lo de diferente, no hace falta decirlo ni escribirlo-.

Es necesaria la transparencia, absoluta, en la financiación de los partidos políticos. Intependientemente de la ideología que tengan, es de suma importancia, saber quién se mueve detrás de ellos. No soy yo quien para establecer detrás de quien hemos de ir, pero el caso es que la base militar de Estados Unidos que tiene en Rota, se va a Marruecos, junto con el Sahara. ¿Otra casualidad casual?

¿Qué pasará con Ceuta y Melilla? Los misiles Hellfire, Patriots y demás armamento que están comprando, no parece que pinte bien. Pero eso da igual. Esas colonias medievales, no sirven para nada. No producen. A Otegi eso no le importa. Además tienen la morosidad muy alta.

Podemos siempre ha querido bolivarizar España, así lo han manifestado sus dirigentes, cuando aún eran una minoría sin poder. Ahora siguen siendo minoría. Una minoría empoderada gracias a todas las cesiones y concesiones del orgullosamente encuclillado Sánchez. Y una minoría empoderada muy seguida en las redes sociales, que dicho sea de paso, de sociales tienen bien poco. Pues bien, gracias a todo esto -y seguramente gracias a alguna transferencia de origen dudoso- no están escatimando en defender lo indefendible para conseguir su máxima pretensión. La III República Española. La bananera. La definitiva.

Pues eso, que visto el elenco de las preocupaciones colectivas, he aquí una más. La de un humilde servidor.

Delenda Est Podemos.

אמן

Roma, 16/12/2020

Borja Blanco Almena