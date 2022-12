La Democracia y el Estado de Derecho se ha salvado, pero continuará

Salen en tromba, agitan la calle y continúan mintiendo, mientras rtve tenía preparada su parrilla a la espera de las comparecencias públicas de voces desgarradoras y 'convincentes' para el ciudadano de a pie. La primera aparición en la tele de 'ellos' fue la Presidenta del Congreso, Maritxell Batet, después el Presidente del Senado, Ander Gil y apostilló 'cariacontecido' el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Faltó Pedro Sánchez, pero la lección ya fue impartida, previamente cumplimentada al dedillo por sus secuaces e interpretada al unísono. Eso sí, el mensaje contenía 'acataremos la resolución de los jueces', no les quedaba otra. Pero a partir de entonces, el tono subió, el texto fue inadecuado y transmitieron alertas. Según todos los intervinientes es 'muy grave' que el Tribunal Constitucional paralice la invasión de Sánchez, y compinches a la Justicia. Dejaron mensajes de 'alertas contra la Democracia'. Y seguirán.El ministro 'peregil', según Olona, mostró nerviosismo, no daba crédito cómo el Tribunal Supremo puede impedir una ley que ellos han estructurado para contentar a los golpistas, cumplir con sus acuerdos soterrados y permitir que los separatistas catalanistas vuelvan con su referéndum, o encuesta, para insistir en un próximo golpe de Estado, a sus anchas e irrespetuoso con la Ley y los españoles. Y Pedro Sánchez se perpetúa.A Félix Bolaños (abogado), se le escapan detalles de la infraestructura del Estado, le falta comprensión y no muestra conocer lo más simple de sus poderes. La famosa trilogía, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Este último lo interpreta a su manera, ya que dice que; 'la resolución del Constitucional es de máxima gravedad', aunque apostilla que debe acatarse. Sin embargo, continúa señalando que se ha resulto en tiempo muy breve y por mayoría exigua. A ver, señor Bolaños, lo que no es normal es encerrar a todo un país, en dos ocasiones y clausurar el Congreso, de forma inconstitucional, ilegal y saltándose a la torera las reglas de todos, enterarnos muchos meses después y que su gobierno no pague sus responsabilidades. Esto sí es de responsabilidad grave. Si se hizo 'por si acaso', déjeme decirle que usted las previsiones no las maneja, los consultores no funcionan y la protección social, con su presidente y el resto de ministros (22), no ofrecen garantía alguna a la ciudadanía.Para el sanchismo todo da igual, 47 millones de personas no es obstáculo, lo imprescindible es mantener a Sánchez en el poder, atrincarse a los cargos cómo lapas a las piedras y vivir de cuentos, eslóganes (el partido de la gente), y sectarismo de unos pocos, que aprovechan otros en la retaguardia para brindar con el dinero, el sacrificio y la ilusión de todo un país. Esta vez, ganó por 6 - 5, la Democracia y el Estado de Derecho, se ha salvado, pero continuará.Es cierto que la Soberanía está representada en las Cortes, el Congreso y el Senado, pero ninguna institución está por encima de la Ley cuándo se atropellan derechos públicos y normas que todos hemos convenidos. Los mecanismos que utilizan éstos diputados socialistas, y sus socios, no proceden y va contra la propia Soberanía, que es el Pueblo. Se han saltado todo procedimiento legal para aprobar leyes contra la mayoría. Sí, la oposición cuenta, es obligado permitir debatir y acordar con quiénes representan igualmente a la ciudadanía.Si quieren dictar normas, Decretos y Leyes, nunca puede depender de un gobierno en minoría, con socios que no respetan la Constitución ni otras leyes ordinarias, con el objetivo de terminar con el Estado de Derecho, romper la Democracia y terminar con España. Y mucho menos con nocturnidad y alevosía, por la puerta de atrás, sin transparencia y ocultando las motivaciones para derogar la Sedición, transformar su contenido y favorecer a los golpistas condenados, incluso permitiendo, tras sus indultos, que puedan presentarse nuevamente a elecciones. Y detrás va 'El País Vasco', junto a la expectación de Valencia, Baleares y otras conspiraciones.La Democracia no está en juego mientras el Estado de Derecho proteja los intereses públicos, no permita crear monstruos, dictadores y eviten que unos pocos manipulen, se crean ser la Ley y gobiernen con hoja de ruta hacia una autocracia, sectarismo y rebeldía. El odio no puede utilizarse de manera unipersonal para aplastar y anular a quién piensa distinto, menos aún, si se trata de emplearlo sobre aquellos elegidos, igualmente, por el pueblo.Nadie tiene facultades por encima de la Ley, porque sin ella no hay Democracia. Es precisamente la intención de este gobierno, terminar con el máximo exponente, el Rey, e implantar la República, que tanto la echan de menos. Entonces volveremos a los cortijos social-comunistas, el hambre y los piojos, la expropiación, la violencia y a la España del garrote. Hoy, más que nunca, los demócratas y la inmensa mayoría de españoles, podemos seguir gritando; ¡¡ Viva la Democracia y el Estado de Derecho !!