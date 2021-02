Democracia PI

Cuando alguien gobernando dice que algo está muy mal hecho y que se sigue haciendo mucho mal, no suele ser el autor principal de esos males.

No suele, pero en este caso PI es el impulsor, el colaborador necesario o el principal soporte de todo ese mal. Nada extraño, por otra parte, con un autor y actor principal del tamaño PS. ¿Mala democracia? Sí señor, totalmente de acuerdo y Vd. es el máximo culpable de ello actualmente. Sabemos que le encantaría una "democracia comunista" ¿absurdo, verdad?

En un año de acción desgobernante Vds. han dañado, lesionado, medio destruido, o destruido por entero en algunos casos, lo siguiente (solo algún ejemplillo): la democracia y las instituciones básicas del Estado, como por ejemplo: La Jefatura del Estado, la cabeza visible del Ejército, varias cabezas de la Guardia Civil, la Justicia (totalmente fiscalizada), el Tribunal Constitucional en coma inducido (hoy no se sabe si vive o ha muerto), el Parlamento cuasi cerrado y podado, el CNI supervigilado, Hacienda que no recauda ni lo del loro, la Economía obligada a sumergirse o volatilizarse, el Turismo herido de muerte, la Hostelería en ruina técnica, los ERTES, los ERES, la Lengua Española vejada y reducida al destierro, la Sanidad agotada de cansancio, la Educación en la UCI…

Y, como los niños son el futuro y hay que controlar el futuro, ahora se legisla su sometimiento por los medios más violentos y destructivos del ser humano. En la escuela obligatoriamente serán avasallados por la violenta ideologización con la finalidad de jibarizar su desarrollo como personas humanas: anulación de su autoimagen, minimizar su autoconcepto, erradicar toda seguridad, someter su autonomía personal, invadir su pensamiento para eliminar toda libertad de criterio propio, sustituir autonomía por dependencia simiesca, sembrar la duda total, condicionar su ser biológico-psicológico-afectivo-reproductivo. Y, las muchas desconocidas secuelas que todo eso dejará indeleblemente impresas.

Todo ello legislado para que nada ni nadie en el entorno del niño tenga el menor resquicio de influencia otra que la oficial destructiva. Menos mal que ahora los Reyes van a poner a su hija a buen recaudo contra esa lacra. ¿Cuántos españoles desearían poder hacer lo mismo? Es decir, millones de padres en España desearían proteger a sus hijos contra Celaá, contra Montero, contra el pensamiento único, contra “el género”, contra la indoctrinación, contra la actual escuela, contra la colgante eutanasia, contra la memoria histórica, contra la “igualdad”, contra este gobierno y SU ridícula democracia.

Pero no todo iba a ser tan peor en esta democracia PI (ese PI no es 3´1416, ojalá lo fuera), en ella se favorecen y se cultivan mercedes a manos llenas. Podemos citar unos poquísimos ejemplos de los innumerables: favores, mercedes, alivios, prebendas, regalos, subvenciones, perdones, indultos, cargos, descargos, etc. etc. todo a costa de los paganos españoles de a pie. ¿A quiénes? Solo mencionaremos los menos destacados, los no tan importantes, por hacer la lista más liviana. Ejemplines: a separatas, golperos, herederos de criminales, grupitos LGTBIQ+, aborteros, chiringuitos ideológicos, la muerte en residencias, los antifas, los censura-redes, hordas asaltantes, violentos callejeros, presos, desestabilizadores a cuenta, lenguas dialectales, informadores en papel o en pantalla, delincuentes varios, okupas, cayuqueros, denunciantes de machirulos, y un etc. ilimitado, innombrable, peligroso, oculto o cavernario por extranjero.

Eso por no mencionar el aumento gigantesco del nepotismo a cargo de los mismos denunciantes del mal que se hace en esta democracia y su valedor. El descomunal super-gobierno montado para gloria y alabanza de los ricachos españolitos que hacen cola para comer cada día. Pero no os preocupéis, con la Agenda 2030 que manejamos los mismos que nos quejamos, os dejaremos a todos “sin nada, absolutamente nada, pero felices”; es la consigna de esa Agenda, que va a “resetear” (que significa reorganizar) el mundo entero con el NOM (nuevo orden mundial), y yo, PI, estoy al frente de todo eso en mi malquerida España. Para entonces ya no será España, será una escoria más para los dueños del mundo, esos que hoy tienen el dinero, el poder, las “big tech”, y se declaran social-comunistas-capitalistas-salvadores del mundo. El Gran Hermano (chino) velará cariñosamente por todos.

Ya sabéis, todo esto viene desde: ONU, Bilderberg, Davos… y sus benefactores Bill Gates, Bezos, Dorsey, Soros, Zukerberg… y algunos coleguillas más que ellos han colocado ahí (como Biden) para disimular, porque realmente todos ellos ¡NOS QUIEREN TANTO!