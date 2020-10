¿Qué hay detrás de la pandemia del COVID-19?

Estamos saturados de información a través de todas las televisiones sobre el Covid-19, los contagios, las muertes, las medidas preventivas etc., hasta el punto de que más del 50% del material televisivo versa sobre la pandemia.

Sin embargo, nadie aborda qué es este virus, cómo ha surgido y porqué es distinto a todos. En España -y en todo el mundo- han ido sucediéndose muchas epidemias como el sarampión, el cólera, gripes diversas, etc. Sería interminable su enumeración. Todas ellas han sido de corta duración (dos o tres meses) y, además, han sido vencidas. Podríamos decir que sus virus han sido aleatorios, de origen natural, que surgen cíclicamente. ¿Podemos decir lo mismo del virus chino? Evidentemente no. Este virus es especial, ¿fabricado?. La última epidemia (que fue cortada de raíz) fue el Ébola, que tuvo a la enfermera Teresa Romero aislada 26 días, con un final feliz. Obsérvese que el ébola vino sin avisar, mientras que el covid fue anunciado en el Foro de Davos, en octubre de 2019, pese a lo cual cogió desprevenido al gobierno español. ¿Desprevenido o desinteresado? EI primer contagiado en nuestro país (que ya se esperaba), ¿por qué no fue tratado como Teresa Romero con el ébola? Ya el 18 de marzo decía Redacción Digital: “las comparaciones entre la actual crisis del coronavirus y el ébola no paran de sucederse en las redes sociales" (pero, digo yo, sin ninguna conclusión).

¿No resulta sumamente extraño que ningún foro de opinión, ninguna tertulia de actualidad (como las de La Sexta, por ejemplo) haya planteado siquiera la posibilidad de que China pague los platos rotos o, al menos, repare en algo del desaguisado que nos ha preparado? Para mí, esto huele a una conspiración de silencio que atufa.

El principal foco de contagios son las reuniones tumultuosas, sin protección alguna (inauguradas por el gobierno con el 8-M, a partir del cual los contagios hicieron explosión). Jolgorios que se han producido en número de 9.000 (datos de la Policía) desde el principio, un clamoroso delito contra la salud pública, que el gobierno no combate, o lo que es lo mismo, que le da luz verde. Porque, vamos a ver ¿cuántos detenidos han resultado de ese delito en los 9.000 botellones? Respuesta, ninguno. Todos los jóvenes saben que esos botellones, tan letales, son impunes. Los hechos lo demuestran, a pesar de las cantinelas televisivas que ahora dicen poner el punto de mira en los jóvenes, ¿para qué, para ver cómo se contagian? (Uno de los bandos del Viejo Profesor, refiriéndose a las Carnestolendas del 83, se dolía de “los desvergonzados abusos de algunos en los bailes con toques, tientos y sobos) Pues ahora es lo mismo en los jolgorios, una explosión de contagios, que nuestro gobierno no quiere reprimir. ¿O quiere estimular? Los hechos autorizan a decir que sí.

Para que resulte más comprensible tamaño disparate, tenemos que hablar del Gobierno Mundial, constituido por Bill Gates, Soros y el Club Bílderberg, cuyo objetivo es una sola autoridad global (ellos), una sola moneda y más cosas, porque nosotros "no sabemos gobernarnos”. Para empezar, es necesario hundir económicamente al mundo entero y ello solo se consigue sometiendo a la gente a prisión domiciliaria (el confinamiento), cortando las comunicaciones, paralizando los negocios y un etcétera que no voy a relatar, porque es LO QUE ESTAMOS VIVIENDO, una hecatombe que está perfectamente alineada con los objetivos del Gobierno Mundial.

Aunque los fautores de este GRAN DELITO CONTRA LA HUMANIDAD, no nos van a facilitar prueba alguna, las cosas encajan perfectamente. Termino con una afirmación del articulista José Miguel Pérez en El Correo de España: EL CORONAVIRUS HA SIDO TRAÍDO A ESPAÑA POR SUS PROPIOS GOBERNANTES Y OBEDECE A UN PLAN.

Una última preguntita que dejo al lector: ¿hay alguna relación entre la pandemia y la Caja de Pensiones?

Miguel Soto. 24.10.2020