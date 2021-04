Diada de Sant Jordi, fiesta de la cultura

Además de ser la onomástica de los Jordis y las Jordinas, en Cataluña se celebra una fiesta muy popular y venerada por la sociedad catalana. La fiesta de los libros y las rosas que celebramos en Cataluña va a quedar deslucida por el maldito covid-19, es el segundo año que sucede mientras recordamos con cariño y nostalgia otros años en los que entonces, veíamos con normalidad al pueblo en la calle, paseando en familia, comprando libros y regalando rosas, siempre disfrutando de ese acervo cultural arraigado y respetado por una gran mayoría de ciudadanos. Porque un pueblo que protege y ensalza la cultura es una sociedad madura, avanzada y responsable. Es por ello que no puedo entender la deriva nacionalista suicida que en los últimos años ha experimentado una parte de esta sociedad catalana que pretende arrinconar la lengua de Cervantes, siendo la lengua oficial de España co-oficial junto al catalán en Cataluña.

Una lengua oficial en toda Iberoamérica que hablan más de 500 millones de personas. El castellano o español es una lengua con gran futuro y con una riqueza de la que muchos que la hablamos no somos conscientes. Y como la cultura va asociada a la educación, de la que forma parte incuestionable, resulta un dislate que en las aulas catalanas pretendan erradicar el español incumpliendo la ley y condenando a los alumnos catalanes a una indigencia cultural aberrante. Serán en un futuro cercano, unos auténticos analfabetos de la segunda lengua más importante del mundo, siendo víctimas de un genocidio cultural. Ese será el legado calamitoso y despreciable que heredarán los niños catalanes que serán adultos en un futuro incierto.

Resulta a veces bochornoso escuchar hablar en español algunos políticos que ya sufrieron en sus carnes esa maldita inmersión lingüística que ha provocado este cisma en la sociedad catalana y española a la vez. Llevan mucho tiempo politizando y tergiversando la cultura, la historia, la lengua y las tradiciones por intereses bastardos, en una tierra que fue crisol de culturas y que sus gentes siempre se distinguieron por su plural expresión bilingüe. El adoctrinamiento flagrante y el sectarismo cultural es denunciado por multitud de instituciones y plataformas ciudadanas con escaso éxito ante el atropello constante. El 23 de Abril se celebra el día del libro, también en España, se entrega el Premio Cervantes, el más prestigioso de las letras españolas y se rinde tributo a la literatura, no olvidemos que Miguel de Cervantes y William Shakespeare, los dos dramaturgos más grandes y universales murieron un 23 de Abril. ¡FELICIDADES A TODOS LOS CATALANES Y ESPAÑOLES! Tienen la suerte de vivir en un país plural que respeta toda su idiosincrasia.

Finalmente me gustaría recordar unas palabras de Don Miguel de Unamuno: “Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe… Sólo la cultura da libertad… No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas; no la de pensar sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura.”