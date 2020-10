Diario del estado de alarma. Día 2: Pongamos que hablo de Madrid

El día 2 empieza con un duro e impactante recuerdo de ayer, paseando por Madrid, ciudad cosmopolita, animosa, acogedora y multicultural. Hoy derrocha tristeza por los cuatro costados, tanto en sus maravillosas fachadas, plazas, calles y, lo peor, en sus habitantes, personas de cualquier origen y condición acogidas en su seno, respiramos incertidumbre, descontrol y desasosiego por algo inusual, insólito y, a priori, mal gestionado.

El vídeo del día Los PGE incluyen una inversión pública social histórica de 239.765 millones.



"Saldremos adelante", es el sentir del pueblo Madrileño pero, con grandes heridas y desconchones en tantos proyectos, negocios e iniciativas de un pueblo que día a día lucha contra crisis, competencia y, como no puede ser de otra manera, contra pandemias que nos arrasan los proyectos, las economías y el alma en muchos casos.

Por otra parte, comprobando inciativas punteras de nuestro Madrid, he paseado por el nuevo hospital de la Comunidad que, previsiblemente abre sus puertas en no más de 5 días y, ¡oh, sorpresa!, Señora presidenta de la Comunidad, no conocía yo su faceta mágica. No somos tontos, no nos tomen el pelo. Sólo me viene a la mente la frase mítica de ABRA CADABRA.

¡Abra cadabra, esto en 5 días, esto no hay quien lo abra!

¡Abra cadabra, quien va a dotar este hospital de plantilla para que se abra!

¡Abra cadabra, Abra cadabra, Abra cadabra!

tanta insensatez, tanta inquietud más allá de la que la propia pandemia nos proporciona. Los madrileños somos un pueblo trabajador, respetuoso,solidario y, sobre todo, honestos en nuestros planteamientos que, hoy más que nunca lo único que demandamos es que nos digan la verdad de lo que está ocurriendo y, nosotros fieles a nuestra disciplina demostrada, sabremos salir adelante, sin duda, pero