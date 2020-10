Diario del estado de alarma. Día 3: El Gobierno como el Guadiana, aparece cuando le viene en gana

Vamos a ser justos y dejar de lado, de una vez por todas, las diferencias ideológicas y de posiciones que podamos tener, algo verdaderamente complicado con los grandes maestros del "discutir" que tenemos en nuestro gobierno.

El vídeo del día Casado ante la prórroga: "Menos Aló presidente y más" acudir al Congreso.



Casado ante la prórroga: "Menos Aló presidente y más" acudir al Congreso.

¿Que es necesario el estado de alarma?, sin duda. ¿Que hay que hacer seguimiento periódico y actuar en consecuencia?, sin duda. ¿Que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para conseguir solucionar semejante situación?, sin duda. Pero... Señores del Gobierno, metas cortas, tangibles, entendibles y, sobre todo, con capitanes contrastados e implicados en todo momento para evitar ir a la deriva.

En circunstancias tan difíciles, y, en una situación de tanto dolor, el compromiso firme tiene que ser de todos. Es preferible revisar periódicamente los resultados, no pongamos puertas al campo, sean dos meses, cuatro o, lo que haga falta, valoración y actuación pero, quiero dejar muy claro que, en esa evaluación tiene que retratarse el organismo correspondiente, sea gobierno, sea comunidad autónoma, sea ministerio... y poner en una balanza las cifras y los medios puestos para que, en cada etapa de control, sea visible, tangible y entendible, cuántos sanitarios han contratado, rastreadores, pruebas realizadas y..... que nos retratemos todos, no se trata de ver quién puso más sino de ver quién no puso o no cumplió lo que dijo.

¡¡¡El equipo somos todos!!!