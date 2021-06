El término “disonancia cognitiva” fue acuñado por el psicólogo León Festinger para la armonización interna en individuos cuyo comportamiento entra en conflicto con sus creencias o principios. Un proceso que en mi opinión no parece afectar al Dr. Sánchez, sujeto carente de principios morales que pudieran entrar en conflicto con sus intereses, exponiendo a continuación una muestra “no exhaustiva” de la falta de escrúpulos en su comportamiento:

Copiar en parte o en todo la Tesis doctoral que según algunos periodistas y medios detenta, cuestión esta que una persona honorable habría denunciado por calumnias en los Juzgados.

Mentir a sabiendas, la mayor y más execrable forma de “corrupción” al incumplir su palabra en la última campaña de no pactar con Podemos, por ser decía representación del hambre en Venezuela, “cuantas veces quiere se lo repita” y le impediría dormir.

Permitir y fomentar manifestaciones "feministas" con asistencia de ministras de su Gobierno que enfermaron, a Dios gracias sin consecuencias fatales para ellas, porque así convenía a su agenda política y ya inmersos en la pandemia que tanta muerte produjo en las primeras y dramáticas semanas por los efectos de los que su Gobierno ya tenía información, con el agravante de imprevisión manifiesta de medios que también en mi opinión, podría incurrir en delito de "responsabilidad penal" por las muertes del personal sanitario que debieron y pudieron evitarse.

Pactar con Bildu, albacea del grupo terrorista ETA que “ase…sinó” a sus propios compañeros, hoy solamente astillas con las que alimentar el fuego insaciable de su vanidad que constituye, también en mi opinión, el hecho más infamante de su existencia política.

Defender como delito de rebelión el caso “procés” tal como solicitaba la Fiscalía, finalmente fallado por el Tribunal Supremo en acto de inusual benevolencia que no de venganza o revancha como delito de Sedición y Malversación al entender como "evanescentes fantasías" las intenciones de los implicados. A día de hoy y como es costumbre en el Dr. Sánchez, proponiendo por conveniencia de su continuidad en Moncloa un Indulto humillante para España, acto también en mi opinión ilegítimo por ofrecerse a delincuentes que dicen abiertamente repetirán sus delitos. Aclaro que las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre la innoble trampa a Felipe VI en este asunto es clara manifestación de la cobardía y la maldad de una casta política con Sánchez como mayor responsable escondido bajo el Manto Real. Suscribo y creo no ser el único, el comentario de la más valiosa y valiente mujer y política de este momento.

Termino la relación con el sentimiento de vergüenza, incomodidad y humillación que muchos españoles hemos sentido viendo a quien, aunque nos pese es presidente del Gobierno de España en actitud sumisa y genuflexa de indigente mendicante. Las actitudes de Zapatero no saludando a la Bandera americana a su paso y de Sánchez utilizando como moqueta nuestra Bandera para abrillantar el suelo por el que pasear con el presidente americano Biden, fueron indignas de un presidente español.

Los hechos descritos podrían hace pensar estamos ante una persona con síntomas psicopáticos, en su caso de narcisismo al amar el poder desde cualquier ámbito, convertir a los demás en objetos de usar y tirar, carencia de empatía y sentimientos afectivos, sin respeto de límites y falto de sentimientos de culpa ante el dolor a otros.

Así, cuando Pablo Casado se refirió a Sánchez en febrero de 2019 como “felón”, “traidor”, “incompetente”, “mediocre”, “okupa”, “desleal” o “mentiroso compulsivo”, entendí que lo hizo como descripción de su comportamiento en apariencia psicopático que no enfermo mental que avalan las teorías del psicólogo Thomas Szasz al postular que “la vida humana es como juego de comportamientos que ubican al hombre en su contexto presente y libertad para decidir”.

Termino con las palabras de un amigo canario, intelectual y mejor persona:

"Algunos confunden la fantasía con la realidad. Ese es el peligro para nosotros por no tratarse de edad sino del criterio que en esta gente es utilitarismo bastardo, mentira sistemática, disfraz como herramienta y trapacería como estrategia que no respetan ni la Constitución ni a los demás poderes del Estado, el Rey incluido. La deriva totalitaria de esta autollamada izquierda es infecta, su recurso más habitual el insulto tratando al otro de facha, ultraderechista y otras lindezas. No sé si esta generación podrá disfrutar de cierta paz social y democracia representativa que, aunque imperfecta, es deseable, aunque soy consciente de los contraargumentos y las objeciones. Sin embargo, el sentido de lo vivido me lleva a ser desesperadamente optimista"