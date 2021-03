Eduardo Ranz, “el Garzón” de la Memoria Histórica

1.- SU EFÍMERO Y LUCRATIVO PASO COMO ASESOR PÚBLICO DE MEMORIA HISTÓRICA DE LA MINISTRA DOLORES DELGADO:

El Abogado Eduardo Ranz fue nombrado para el cargo de Asesor de Memoria Histórica en el Gabinete de la Ministra de Justicia Dolores Delgado, la novia del ex Juez Garzón, y ejerció este cargo entre el 25 de junio de 2018 y el 1 de septiembre del 2019.

Sus retribuciones brutas (sin productividad) percibidas durante ese periodo de tiempo fueron de 59.962,65 € (2018: 25.476,06 euros y 2019: 34.486,59 euros), lo que no está nada mal si no fuera que el objeto de sus actividades públicas debería ser la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y no el forrarse a su costa.

Durante sus responsabilidades como Asesor de Memoria Histórica dependía jerárquicamente del Director de Gabinete de la Ministra de Justicia y la Unidad a la que estuvo adscrito fue el Gabinete de Ministro, es decir, moró en “la moqueta VIP” de la Señora Dolores Delgado.

Tenía asignado un despacho en la sede del Ministerio de Justicia y contaba con los recursos materiales y personales propios del Gabinete (ordenador personal y teléfono móvil, además de despacho, secretaría, etc.), todo ello según consta en la respuesta a la petición de información en base a la Ley de Transparencia efectuada al organismo competente.

Por su parte se añade a lo anterior por parte de la Administración requerida que “No hay constancia de que compatibilizara sus funciones como asesor del Ministerio de Justicia con su actividad privada como abogado particular ni que tuviera pleitos abiertos vivos en asuntos de memoria histórica durante su mandato”, pero como veremos a continuación nada más lejos de la realidad.

2.- UNA TESIS DOCTORAL QUE SE VUELVE EN SU CONTRA:

Eduardo Ranz, según consta en su propia tesis doctoral visitable en el siguiente enlace:

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/25558/ranz_memoria_tesis_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

inició 33 pleitos contra municipios españoles (véase relación a continuación) en los que les exigiría a título particular que cambiaran los nombres de sus calles en aplicación de su interpretación retorcida de la Ley de la Memoria Histórica, y muchos de esos pleitos seguían abiertos durante su mandato como asesor de memoria histórica del Ministerio de Justicia, ejerciendo en ellos su actividad privada como abogado particular, e incumpliendo con ello el régimen de incompatibilidades aplicable a todo cargo público de su naturaleza.

Estaríamos por lo tanto ante un ejercicio privado de una actividad como abogado particular que entraba en claro conflicto con sus funciones como Asesor de memoria histórica, que debería haberse ceñido a la neutralidad política que se espera de un cargo público.

Este evidente conflicto de interés ha generado gran controversia, especialmente en los municipios de Callosa del Segura y de Ávila capital, donde incluso llegó a ser en este último caso motivo de un interesante y elocuente enfrentamiento entre una Concejala de IU y el equipo de gobierno municipal en dicha Ciudad, tal y como puede leerse del relato del acta del 27 de julio de 2018, siendo ya Eduardo Ranz, Asesor de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, y cuyo texto es consultable en el siguiente enlace a la precitada Acta municipal que lo recoge:

https://www.avila.es/ciudad/publicaciones/category/99-actas-de-plenos-corporativos-2018?download=1059:pleno-ordinario-27-julio-2018

Extraigo el siguiente relato que no deja lugar a dudas de la controversia que suscita Eduardo Ranz por donde pasa y en este caso, en una representante política de la extrema izquierda:

El señor Alcalde con antelación a abrir el turno de intervenciones, agradece la presencia de don Eduardo Ranz Alonso, experto jurista en la materia, así como su colaboración y asesoramiento que ha servido de gran ayuda para plantear una propuesta como la que hoy se somete a consideración del pleno, ante lo cual, a continuación la concejala comunista dice lo siguiente:

“Desde el grupo municipal de IU, tenemos que decirle varias cositas, primero, la profunda decepción que sentimos, al haber votado en contra y seguir haciéndolo aquí, de una propuesta que en principio era nuestra. Pero ustedes se han ocupado muy mucho de malearla, y de transformarla, en lo que no es un cumplimiento pleno de una Ley, sino que solo lo es a medias. Hubiéramos votado a favor del catálogo, ese que ustedes han dicho que es muy bueno y que por él nos ha felicitado el señor Eduardo Ranz que ahora parece ser el asesor jurídico, por cierto, alguien que denunció a este Ayuntamiento y que realiza a este respecto una actividad lucrativa, no creemos en ningún caso que esa felicitación sirva para decir que lo que se está aprobando aquí, este bien hecho. Es decir, ¿trabaja este ayuntamiento a demanda de particulares?”

3.- CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL AREA DE LA MEMORIA HISTÓRICA:

Igualmente se han detectado pruebas adicionales de las incompatibilidades entre su ejercicio privado de la abogacía durante el periodo en que ejerció su cargo público como asesor de la memoria histórica en los siguientes municipios o ubicaciones (se adjuntan los enlaces a las noticias en prensa que lo acreditan):

Tortora: En donde Eduardo Ranz demandaba para retirar el monumento a la batalla del Ebro.

https://www.elnacional.cat/es/politica/tortosa-monumento-franquista-ley_286965_102.html

Santa Cruz de Tenerife: demandando para retirar el monumento de Juan de Avalos en Tenerife capital

https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sociedad/santa-cruz-tenerife-franco-cabildo_1_2014612.html

Llanos del Caudillo: demandado para cambiar la denominación de la localidad

https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZDCAE72EC-E215-33BD-BBA74CD5FD60D890/Llanos-del-Caudillo-mantiene-de-momento-su-nombre

Valle de los Caídos: instando las exhumaciones de los familiares de clientes particulares de su despacho de abogados

https://www.rtve.es/noticias/20190312/gobierno-permite-seis-familias-victimas-guerra-civil-acceder-cripta-del-valle-caidos/1900160.shtml

4.- CONSEJERO DE UNA SOCIEDAD ESTATAL AJENA A LA MEMORIA HISTÓRICA GRACIAS A SU CARGO COMO ASESOR DE MEMORIA HISTÓRICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Por su parte, durante gran parte de su mandato como asesor de memoria histórica del Ministerio de Justicia, compatibilizó dicho cargo público con otro, como consejero miembro del Consejo de Administración de la “Sociedad mercantil estatal Aguas de las cuencas en España S.A.”, desde el 22/03/2019 al 06/11/2019, en donde también cobró sus sustanciosas dietas públicas.

Ocupó ese cargo en su condición de asesor de memoria histórica del Ministerio de Justicia, desconociéndose su formación al respecto en asuntos relacionados con la gestión del agua en España.

En el 2019 recibió un total de 3.342 euros por asistir a seis consejos de administración.

Su nombre aparece en las cuentas anuales del 2018 de dicha Sociedad estatal, tal y como se puede ver en el siguiente enlace:

https://www.acuaes.com/sites/default/files/informacion-finaciera/cuentas-anuales/ccaa_individuales_acuaes_2018.pdf

5.- RESUMEN:

Para concluir, nos encontramos por tanto ante un auténtico GARZÓN de la Memoria Histórica, un abogado que mezcla lo público y lo privado al más puro estilo de su máximo referente “garzonita” y que, sin duda, flaco favor hace a los verdaderos afectados y sus familiares por los terribles hechos del pasado, con su visión personalísima, lucrativa y mercantilista de la Memoria Histórica.

Guillermo Rocafort

Jurista Experto en Contra Memoria Histórica