El efecto “contagio” de las noticias de suicidios, matanzas y violaciones

El año 2017 se consumaron en España 3.679 suicidios, cifra que supone el doble que los fallecidos en accidente de tráfico. Pero salvo excepciones, esas trágicas muertes -una media de diez suicidios cada día- no salieron en los medios de comunicación.

Un reciente estudio publicado por la Academia de Psiquiatria Infantil y Juvenil Americana demostraba que tras la difusión de la serie de Netflix titulada "Por trece razones", que versa sobre una adolescente que se suicida y sobre los motivos que tiene para hacerlo, los suicidios en Estados Unidos de América (EUA) en la franja de edad de 10 a 17 años aumentaron un 28,9%

Es un dato innegable que cuando "se hace publicidad" o se difunden noticias de suicidios, las personas que sufren un problema y tienen en la cabeza esa información, tienen más probabilidades de imitar la conducta suicida: es el llamado "efecto Werther". Por eso los Medios de Comunicación restringen la información sobre suicidios: y al no hablar de ellos consiguen reducir su número.

Ese mismo principio se puede aplicar a las matanzas o asesinatos masivos que ocurren con frecuencia en EUA, causados por alguien que entra armado en un colegio (o lugar similar)... disparando a diestro y siniestro. Ese País americano tienen menos del 5% de la población del mundo, pero en él se producen el 31% de ese tipo de ataques (tiroteos masivos).

Hay quien dice que la culpa de ese problema es la facilidad con que se pueden adquirir armas en ese país. Pero esa explicación no puede ser la única causa. Los dos países europeos donde más armas hay por habitante son Suiza y Finlandia, y allí no se producen ese tipo de atentados. En España hay tres millones y medio de armas en posesión de civiles, de personas que las tienen legalmente en sus casas: y no se producen hechos similares a los que ocurren en EUA. Cualquiera puede comprar un arma ilegal en el mercado negro, o hacerse con un veneno, o con los materiales necesarios para hacer una bomba... y provocar una matanza. No matan las armas sino las personas que las disparan, y la clave de la prevención de esos atentados está en la educación, y en el control de los desequilibrios psicológicos.

Se ha buscado una explicación para explicar la proliferación de esas matanzas, y tiene relación con el asunto de los suicidios: la teoría del contagio a través de los Medios. Cuando una persona "predispuesta" (con algún tipo de desequilibrio psicológico, permanente o transitorio) escucha o ve en las noticias que se ha producido una masacre de ese tipo, y más si sucede en su propio País, se le queda esa idea en la cabeza... Y cuando después tiene un problema o una crisis, se le puede ocurrir hacer lo mismo: suicidarse, o matar indiscriminadamente...

Pienso que podría aplicarse el mismo razonamiento al caso de los crímenes machistas, o las violaciones, especialmente las que se hacen en grupo. Hay quien se llama feminista e insiste en que los delitos de violencia sexual (o "de género", como dicen) deben ocupar las portadas y titulares de todos los Medios "para visibilizar el problema". Y vemos que lo han conseguido, que realmente ocurre eso...

La pregunta clave es: ¿darle esa difusión a esos actos ayuda a prevenir actos de violencia sexual, o al contrario los aumentan? Muchos pensamos que lo que actualmente se hace, darle máxima difusión, es pernicioso, produce un efecto contagio o llamada, y es causa de que se produzcan más delitos de ese tipo. Incluso aunque alguien no lo tenga claro y no comparta esa teoría, al menos tendía que asumir que existen dudas razonables: y sería obligatorio en ese caso confirmar con estudios científicos (psicosociológicos y epidemiológicos) si realmente la difusión de esos crímenes sexuales, la atención desmesurada que se les presta, influye positiva o negativamente en la comisión de nuevas violaciones o agresiones contra las mujeres. Porque mucho me temo que esa obsesión por visibilizar el problema lo que consigue es lo contrario de lo que todos pretendemos, que es o debería ser eliminar totalmente esas agresiones.