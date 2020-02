El PSOE y el PNV firmaron en diciembre un acuerdo. Dicho acuerdo con el PNV pasa por que nacionalismo vasco apoye al señor Sánchez para lograr su pasada investidura, permitiendo así que Sánchez siga calentando el sillón de la Moncloa. Lo digo y lo diré mil veces, todo es por el sillón y no por la Gobernabilidad de España.



Por si no fuera poco, dese el PNV también pretenden decidir por los Navarros, y es qué en el punto número tres del acuerdo se establece lo siguiente: "Proceder en 2020 a la negociación y traspaso a la CAV de las competencias estatutarias pendientes. Así mismo se procederá en el plazo de seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento a la CAV". Por mucho que les pese y quiera desde el nacionalismo vasco, Navarra no pertenece al País Vasco, recuerdo que el PNV no tiene ningún diputado por Navarra bajo su marca blanca Geroa Bai, por lo tanto el PNV no es quien para negociar y firmar un acuerdo que tenga que afecte a Navarra y sus ciudadanos.



Este acuerdo por los sillones es el acuerdo de la vergüenza, digo esto por que lo que busca el nacionalismo vasco es hacer ver al PSN-PSOE quien manda en Navarra. Por supuesto que los Foralistas estamos a favor de que se transfiera la competencia de tráfico a Navarra, pero de manera en que dichas competencias y la consecución de las mismas, no sean una interferencia externa de un partido cuyo fin siempre ha sido el sometimiento de Navarra a la comunidad autónoma vasca, y este chantaje mete mano en los asuntos que solo conciernen a la ciudadanía navarra.



Los Foralistas no queremos que se vaya la Guardia Civil de nuestra comunidad por exigencias del Nacionalismo Vasco, confiamos mucho más en unas competencias compartidas y bien repartidas entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, respetando el ordenamiento jurídico y constitucional de no limitar a estas ejercer sus funciones en todo el territorio nacional y sin ceder a chantajes y reclamaciones históricas de aquellos que han estado dispuestos a todo con tal de conseguir sus objetivos políticos, no podemos en definitiva mirar a otro lado mientras los enemigos de la democracia alcanzan uno tras otro sus objetivos históricos saltándose la ley.



Respecto al PSOE-PSN, poco hay más que añadir sobre aquellos que están dispuestos a ceder en lo que haga falta por los sillones que lo que siempre me dice un buen amigo ''La avaricia es un mar sin fondo y sin orillas, pero cuando te das cuenta de que te vas a pique, ya es demasiado tarde para encontrar tierra firme''.

Cristian Santos

Miembro de Juventudes Navarras UPN