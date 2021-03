El Cholo Simeone suele decir: “hay que ir partido a partido”, y Toni Cantó lo firma al pie de la letra. Después de abandonar Ciudadanos dijo que volvería a la TV, pero otra vez ha cambiado de opinión. Hacen falta “7 vidas” para recorrer tan variado arco parlamentario, y Toni lo ha hecho en tan sólo 15 años.

Cambió la interpretación por un cargo público, pero nunca se quitó de encima el personaje. Su histrionismo llegó al límite con meteduras de pata antológicas, que no voy a reproducir por motivos de espacio y porque esta carta no debería ser humorística con la que está cayendo. Ahora dice que irá en las listas de Díaz Ayuso, y digo “ahora” porque si esta carta la escribo mañana a lo mejor ha cambiado de opinión.

No sé… A mi esta jugada de ajedrez que quiere elaborar el PP fagocitando a Ciudadanos no la veo clara; en política, uno más uno no tiene por qué sumar dos. Pero allá ellos, que sigan con eso de “socialismo o libertad”, o “comunismo o libertad”, habrá quien responda: “transfuguismo o libertad”, “chupadelboteahoramismo o libertad”. LIBERTAD: una palabra demasiado valiosa para ser manoseada sin ningún rubor. Hubo “Tamayazo”, ahora el “Cantonazo”… Las elecciones del 4 de Mayo pueden ser un bombazo.