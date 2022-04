El CID y el CIS

Nunca estuvo eldemás convencido para recurrir a la espada Tizona del CID Campeador, a fin que cambien las tornas a favor del socialismo y compinches. El combatiente Tezanos, del CIS trampeador, cuenta con un presupuesto anual de 11'08 millones de €, para jugar al despiste con los españoles.Eso si, cuándo la necesidades perentorias acucian y se acorrala a la gente, con impuestos, desempleo, pobreza, decretos, normas, incertidumbres, obligaciones e imposiciones doctrinales, se pierde la razón, se colapsa el cerebro, la vista se nubla y se corta por el camino más pedregoso que, a veces, no es el más recomendable para nadie.Mientras tanto el sistema nervioso aún soporta, este presidente del organismo demoscópico gana más que el jefe del Ejecutivo. Tezanos Tortajada 92.000 euros bruto y el presidente del gobierno,Perez-Castejón, casi alcanza los 85.000 euros al año. Aunque no se cuentan los gastos de Babieca (Falcon) y acondicionamiento de la residencia de vacaciones en Doñana, que este año supera los 1'5 millones de euros; por ejemplo.A pesar del sableado a los españoles, la situación económica y social no se arregla, solo tiene una compostura: relevar al gobierno. Después de muertos aquí nadie gana batallas. El país está moribundo y necesita resurgir de la nefasta crisis política y el derroche desenfrenado de este desgobierno. La cocina arde, echa humo y hay ruido de sables en la calle.En Moncloa huelen a 'cambio', esa palabra que tanto gusta en el seno socialista. El poder puede, y debe, esfumarse de las garras del visionario utópico Pedro Sánchez, sus 22, algunos colegas separatistas, algún que otro ruín golpista y pro-etarras desmemoriados agazapados entre la maleza de la multitud que se dan cita en la casa de los leones.Y es que si el socialista José Félix Tezanos desenfunda, lo hace sin escrúpulos cuándo la situación es extrema o les entra 'canguelo'.La regla de tres, muy complicada no es: Elgana las elecciones, elbaja,lo suficiente para que cuadren los pactos yal borde de la desaparición. Pero, esas predicciones son exclusivamente producto de intereses fanáticos ideológicos, actitud ilusoria y lejos de la realidad.No cabe la menor duda que la opinión pública está sufriendo un berrinche de las que hacen época. La sociedad, de izquierdas, derechas y 'medio pelo', nota la mayor contracción del PIB que hace historia. Una pirámide invertida que asciende al 9'8 % del IPC, que supone un nivel de inflación insoportable.Lo peor es que va quedando poca imaginación entre la legión de asesores para argumentar y convencer al votante que les sustentan. A los del PSOE, PP, UP y los que sobreviven del 'gobierno del insomnio', ya no les quedan pretextos.

Les faltan ideas para explicar este alto nivel de pobreza de los demás, ya que a ellos les va bien. Pero, ¡Ah luz de latencia!. Estos politólogos recurren a la cocina ficticia del Centro de Investigaciones Sociológicas, y que sea José Félix el que nos diga 'oro parece, platano es'. Por otra parte, ya tampoco cuela las rémoras de la pandemia ni los efectos de la guerra, o eslóganes que sirven para todos los desmanes. Por ejemplo; 'es un mal endémico que padece Europa'.



España supera todos los récords, colocándose en lo más alto del podium de las catástrofes y desdichas, coincidiendo con la calamitosa gestión política. Aquí ya no vale; 'mal de muchos consuelo de tontos'. Se trata de las cosas de comer, del bolsillo y el estómago, y estos nos dejan sin perspectivas ni visión de alturas postureras. La gente se encorajinan, pierden la brújula de la ideología y ni caso a la encuestas balsámicas mentales del CIS. Qué no es D. Rodrigo, 'El CID', sino Tezanos montado en el caballo volador de Harry Potter.