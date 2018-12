Franquistas, racistas, homófobos, machistas... esta matraca se oye cada día desde el triunfo de Vox. Es el discurso del ogro, ¿Es algo útil?, Susana Díaz solo habló de Vox y ¿Qué logro? Hay problemas reales en la sociedad española: la inmigración ilegal; la integración de algunos colectivos musulmanes es conflictiva; Cataluña y los nacionalistas chantajeando al resto del país; el coste del estado autonómico y su sinsentido, haciendo que sea más fácil cambiar de trabajo de España a Francia que de Cantabria a la Rioja.

Si el PSOE sigue tratando de obviar estas cosas , tildando simplemente de extremistas y evitando cualquier debate, Vox subirá. Podemos defiende dictaduras; Errejón se vanagloria de que en Venezuela hay libertad y no se pasa hambre. ¿Quién es el radical? ¿ Quién llama a tomar las calles cuando pierden las elecciones? Así es la formación morada. Señor Sánchez, le felicito: ha logrado su tercer peor resultado electoral para el PSOE, esta vez en Andalucía. Usted y sus pactos con separatistas y Podemos, son los responsables, no Susana Díaz. Dejen de denostar a Vox, el ogro no surge sin más, siempre hay un motivo. Razonen, o el ogro al final les comerá.