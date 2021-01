El Mundo ya es

El viejo mundo ya está enterrado pero miramos hacia otro lado y gritan nuestros monstruos que se han liberado por nuestra pereza y negligencia.

Miedos nuestros que se han metamorfoseado en monstruos que claman en nuestras calles en estampida buscando otra vida que no existe fuera de su guarida interna.

Y en ese claroscuro, no hayamos nada afuera, gritando a la desesperada con el engaño de los brazos caídos sin haber luchado por la auténtica libertad que se alcanza con nuestras manos de callos y heridas pero que aún no se han arriesgado a caer y levantarse diciendo: "Somos libres cuales aves del inmenso espacio. Aves que volando sobre nuestras vergüenzas e iniquidades e inmundicia las cuales habríamos superado con nuestro sacrificio y nuestro espíritu liberado, habiendo llevado luz a otros espíritus enjaulados". Pero ese milagro todavía no se ha generado porque seguimos, por miedo y por estulticia, a nuestros monstruos atados.

Solo existen dentro de nosotros devorándonos sin habernos enfrentado. Y el nuevo mundo no brota de la tierra madre que nos ha engendrado para aprender sin límite y para volar siempre muy altos, siendo luces de esperanza y semillas de generaciones de auténticos y libres humanos. No dejamos que borre repitiendo miles de voces patrones carcomidos y apolillados negándose a ser los nuevos y felices humanos.