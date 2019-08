El negociador, que no negocia

Visto de forma desapasionada, ocurre algo muy curioso y realmente llamativo, ya que además descubre sin ambages qué es la Izquierda en España: Lo que siempre ha sido. Una izquierda socialista, tan dictatorial como cuando se fundó. Y que además sigue fiel a su historia con un trauma no superado, que le hace despreciar a España porque esta no ha sabido apreciar lo que según ellos ha hecho por ella, y que siempre fue apartada del poder de forma traumática; incluso en estos cuarenta largos años de democracia.

Si a ello añadimos una persona que se cree que encarna “las esencias” que siempre la han caracterizado, y que está destinado para gobernarla durante muchos años; tenemos el coctel de lo que está pasando.

El Sr. Sánchez accedió de forma tramposa, aunque legal, al poder y la gobernación de España. El órgano legislativo quedo prácticamente paralizado, dada la escuálida representación que tenía en el Parlamento. Y gobernó por Decreto durante el resto de legislatura, cual dictador que se precie.

Ahora, aún ganando las elecciones, su representación sigue siendo escuálida: poquito más de un tercio de la misma. Se le ha encargado formar gobierno y ha fracasado por segunda vez en su vida, siendo fallida la investidura. De momento tiene un record. ¿Y Por qué? Pues porque pretende gobernar en solitario y sin dar contrapartidas a nadie. Seamos claros el PSOE, quiere el poder todo para él en estas condiciones. Si lo ha tenido con 85 ¡Cómo no lo va a tener con 123! Y sobre todo algo que también se ha demostrado en estos últimos tiempos: El Sr. Sánchez no sabe negociar; y el PSOE, nunca negocia más que en las condiciones que él impone.

Y así el Sr. Sánchez, que en estos momentos no es candidato, en vez de ponerse a realizar contactos serios y para alcanzar un pacto de gobierno; se ha lanzado a utilizar a aquellos colectivos de su cuerda para hacer creer a sus oponentes, que los ciudadanos de esta nación están de acuerdo con sus razonables propuestas que ha consultado con los mismos. Si forma gobierno y tiene que ceder ante los independentistas, nacionalistas, comunistas…etc., la culpa la tiene los otros que no le han investido por activa o pasiva. Y si tiene que convocar elecciones también tienen la culpa sus oponentes, porque él no las desea. Y eso que ahora mismo le saca el triple de votos al segundo – según el CIS -, lo que le daría una mayoría absoluta de 200 o más diputados. Algo que no ha saboreado el PSOE desde hace más de treinta años.

¡Más se tropieza con la realidad! No sabe negociar, cómo no ha sabido gobernar. Ni sabrá nunca ambas cosas. De esta manera, y en esta tesitura, puede convertirse en profecía lo dicho por su socio-oponente preferente: Pablo Iglesias. Usted nunca será investido Presidente.