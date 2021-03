El perfil del gato

Mi madre, mujer inteligente y mínima formación, llamaba "chicos muy leídos" a quienes medrando mucho trabajaban poco y que hoy, en lenguaje más florido, hubiera llamado "parásitos ilustrados"

Con los años he comprendido que un TIGRE no es el resultado de la amplificación del perfil de un gato al proyectarlo en una pantalla, práctica habitual del PODER para contribuir, tanto a la creación de los LÍDERES como a su destrucción una vez caducados, siempre preámbulo de creación del sustituto.

En este sentido creo es imposible entender la irrupción de Pablo Iglesias en la política sin la descripción personal de un sujeto histriónico convencido de la existencia de gente que, según su criterio, está afectada de cretinismo y necesitada de liderazgo, naturalmente "el suyo".

Sujeto de contrastada sabiduría emanada de "Wikipedia", tiene al menos asentada la necesidad de los pueblos de líderes, lo que le llevó a creer que es "ÉL", un chico con necesidad patológica de notoriedad, el gato previamente amplificado al que me referí, el "LÍDER", el Mesías esperado por un pueblo doliente al que liberará, en su fantasía adolescente, de la injusticia.

Sus estudiados andares, piernas y brazos entreabiertos, estilo macarra perdonavidas mezclado con ademanes de impostada gravedad y siempre seguido de su guardia pretoriana, evocan al Mussolini de sus mejores tiempos en que sus palmeros, también en afán de "proyectar" su imagen de macho insaciable proclamaban podía pasar la noche con tres o cuatro "señoras" y gran satisfacción de las mismas. Comportamiento insisto, "del del Sr. Mussolini" que el Dr. Marañón identificaba a Don Juan Tenorio como gran burlador de mujeres, arquetipo universal generado por una inmadurez biopsicosexual en su conducta donjuanesca que no buscaba sexo, sino el placer por el sentimiento de autoafirmación gracias a la humillación femenina.

Marañón sobre D. Juan Tenorio

"Siguiendo con Iglesias", creo estamos ante un personaje de registros y ocurrencias tan repetidas como limitadas que utiliza la zafiedad como remedo de recursos dialécticos inexistentes y no llega a comprender que el insulto, no necesariamente lleva a la ofensa, de manera similar que enseñar no es lo mismo que aprender y que compulsivamente emplea contra quienes considera estar fuera de su piara empleando términos como "FASCISTAS", RADICALES, EXTREMISTAS, CORRUPTOS, culminados estos días llamando CRIMINALES a la mitad de la población española, lo que unido a sus recientes y "alucinantes declaraciones" sobre el horizonte penal de la Sra. Díaz Ayuso, nos sitúa ante el panorama inédito de estar ante un sujeto con síndrome de dependencia o un demente necesitado de internamiento en un centro psiquiátrico. La otra opción, por el contrario, sería una acción encaminada a incrementar las accesiones a Ayuso para que disminuyan las del PSOE, lo que solo Dios sabe ante un visionario que lleva a la política real acciones procedentes del visionado de películas de contenido fantasioso que todo indica "le enloquecen".

El aspecto de su híper valorada formación me lleva a la sentencia que con gran malicia pronunciaba una persona muy inteligente sobre un tercero: "Pablo te explica en 5 minutos cuanto sabe" que, en formato de soflamas revolucionarias caducadas me hacían recordar mí adolescencia ya pasada que, en mi opinión, ÉL no ha superado al quedar anclado en esa fase de su desarrollo conocida en psicología como "adolescencia tardía "

Como conclusión decir que el estado mental de este joven carecería de relieve con la consideración que cualquier ser humano, también ÉL merece. El problema está en que el sujeto en cuestión es y ejerce, de momento, como vicepresidente del Gobierno de España ya que, de no ser así, el presente artículo carecería de sentido.