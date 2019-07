El Senado, las Cortes o lo que sea

A mí, todo el tinglado político que han armado estos charlatanes de la votación me ha sabido a enredo. Al “coletas” le interesaba más un gobierno de izquierdas que la posibilidad de perderlo todo. Era su mal menor; pero todo y con esto ha preferido no votar a favor de su idea más próxima y perder el tren.



La cantidad ingente de políticos que se veía en el Senado era apabullante. Tenían cara de listos unos, y de asnos la mayoría. Yo pensaba: ¿Realmente sirven para algo tantísima gente para llevar el país, discrepando ideológicamente, casi todos frente a los otros. ¿Han estudiado ‘Administración de Empresas’ por lo menos?



¿Por qué no hacer un gobierno en que puedan influir los pensamientos de todos los ciudadanos?, dejando que gobiernen todos los votados. Un día unos y al día siguiente los otros. Pero, claro, esto sería un tinglado como para pisar lo sembrado de unos por los otros.



De verdad que no creo en la política. Soy de la época de Franco. Lo que uno vea y promueva es de él, lógicamente se ha de pagar un salario digno a los que contribuyen, ayudando, a la creación de los mismos. Para mí no hay muchas más razones.



Si sacásemos a todos los políticos que sobran del Gobierno, nos ahorraríamos un pastón tan considerable que seríamos todos ricos de golpe. Además se ponen ellos mismos el sueldo, que pagamos nosotros, y no decimos nada, porque callan como unos sornas. Hay que empezar aplicando el sentido común: ‘Politicucho’ que no tenga título universitario: fuera, ni verlo por casualidad; a charlar a otro sitio. ¿17 Autonomías que impuso el descerebrado del ex presidente Suarez? Ni hablar del peluquín. Somos todos homo sapiens y un sevillano no necesita nada especial que requiera un catalán o un gallego, o… Estamos realmente cansados de todos los ‘politicuchos’ que de manera innecesaria (porque no racionalizan nada) tenemos que mantener, cuidar y alimentar con langostas demasiados días a la semana.

Joaquín Durall