Elecciones al CGPJ

No me cabe en la cabeza que sean los políticos quienes elijan a los jueces del Consejo General del Poder Judicial. ¿No existe en España la separación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial? Con esta injerencia de los políticos en esa institución se demuestra que el poder judicial no está separado de los otros dos, y que son los políticos y, sobre todo el gobierno de turno, el que influye en la toma de decisiones de los jueces. Los jueces, por tanto, no son libres.

¿En cuál de los principales países de la Unión Europea sucede esto? En ellos los jueces influyen mas que los políticos en las elecciones de organismos como el CGPJ, pero ya se sabe, aquí somos diferentes, para mal, por supuesto.

