Elecciones andaluzas 19J: ¿Cómo está la situación a día de hoy?

Se va acercando el día de las elecciones andaluzas y toda la población española tiene curiosidad por saber que va a pasar en los próximos comicios del 19J que tanta gente está esperando

Se han ido sacando muchas encuestas estos días, hoy Okdiario ha publicado una encuesta en la que el PP sería ganado de las elecciones con 41 escaños, después el PSOE con 34 escaños seguido por vox que se sitúa en 25 escaños, Juanma Moreno dependería de Vox para poder seguir en la Junta.

Ciudadanos se podría quedar fuera, aunque algunos sondeos le dan entre 1 y 3 escaños, una formación política que a nivel nacional se podría quedar sin representación en las próximas elecciones generales de 2023.

Por Andalucía obtendría 7 escaños y Adelante Andalucía apenas conseguiría dos escaños, es decir que la suma de las izquierdas es muy difícil qué mayoría absoluta, hay que recordar que Podemos se quedó fuera de la coalición Por Andalucía al presentar los papeles tarde, asique la izquierda podría sacar el peor resultado de su historia en Andalucía.

Al Psoe en otros sondeos le dan la victoria electoral pero no podría gobernar al no conseguir mayoría absoluta toda la izquierda junta. Hoy ha dicho Pedro Sánchez que se elige entre “derechos o derechas” el mismo que aprobó dos estados de alarma inconstitucionales.

Al PP muchos sondeos como este de okdiario le dan la victoria electoral, aunque no podría gobernar en solitario, pero Juanma Moreno no descarta una repetición electoral si no consigue su objetivo de sumar mayoría absoluta sin tener que depender de nadie. A Vox los sondeos le dan entre 22 y 27 escaños, el otro día el Ayuntamiento de Salobreña anulaba el empadronamiento de Macarena Olona hoy finalmente la Junta Electoral ha decidido mantener su candidatura, Olona podría denunciar a la alcaldesa del municipio por prevaricación.

¿Tras lo sucedido puede vox disparase en las elecciones andaluzas? Es la gran duda que ahora mismo tiene la ciudadanía, peor hay que recordar que la izquierda intentó boicotear las anteriores elecciones del 4M en la Comunidad de Madrid para vincular con Isabel Díaz Ayuso unas balas de las cuales no se volvió a saber nada.

Los actos de precampaña ya van empezando y estamos a tan solo 26 días para que se celebren las elecciones y puede pasar de todo, los resultados del 19J van a servir también para ver cómo está la situación a nivel nacional.