Encontrar trabajo hoy en día es casi imposible para los jóvenes

Desde que perdí mi empleo como camarero, lo primero que hago al despertarme por la mañana es abrir una aplicación que tengo instalada en el móvil para encontrar trabajo. Abro la aplicación, deslizo el dedo hacia abajo para refrescar la información con la esperanza de encontrar algo interesante, pero cada día es lo mismo. Teleoperador, captador de socios, repartidor autónomo o vendedor “a comisión”.

Tras tres o cuatro ofertas, en las que hay miles de personas inscritas, vuelvo a ver las que vi el día anterior, lo que significa que esas eran las únicas nuevas. Y es algo que me preocupa porque, aunque siempre he tenido claro que las expectativas de encontrar un buen trabajo (de lo que he estudiado) en España son bajas, al menos siempre he ido encontrando trabajos como camarero, dependiente… que me han ido sirviendo para ahorrar. Pero por primera vez no consigo encontrar trabajo ni de eso.

¿Qué nos pasará a los jóvenes recién salidos de la carrera como yo? ¿Cómo sobreviviremos hasta encontrar algo profesional y estable? Ante la triste realidad de que cuesta mucho encontrar un trabajo relacionado con tus estudios, nos quedamos sin la alternativa de encontrar un trabajo de paso que nos permita sobrevivir mientras buscamos “algo de lo nuestro”. Además, hoy en día ni siquiera la opción de marcharse a otro país resulta tentadora, cuando en todos los países la crisis del coronavirus está golpeando con fuerza a la economía y el mercado. Me pregunto qué futuro hay para tantos jóvenes que salimos al mercado laboral ahora, y para todos y todas las que vienen detrás.