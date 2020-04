Una EPA “atípica” para un Gobierno sin plan

La Encuesta de Población Activa (EPA) relativa al primer trimestre deja unos datos escalofriantes y nos devuelve a un año muy concreto 2009. La crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha generado una crisis económica de la que no sabemos sus verdaderas consecuencias, aunque poco a poco va mostrando su cara.

Los datos aportados por la EPA nos dicen que la ocupación ha bajado en 285.600 personas en el primer trimestre. Pero hay que tener en cuenta que esta cifra no incluye a los afectados por un ERTE con suspensión de empleo que, según la metodología de la EPA, se consideran ocupados mientras dicha suspensión sea inferior a tres meses.

Por su parte, el paro ha aumentado en 121.000 personas. No obstante, es probable que muchos trabajadores que hayan perdido su empleo se hayan clasificado como inactivos (su número ha crecido en 257.500 este trimestre) debido a que no han podido cumplir con las condiciones de búsqueda de trabajo que la definición de paro de la EPA determina para que sean considerados parados.

3.548.312 millones de parados nos deja una crisis muy dura y, sin embargo, incompleta. Estos datos no tienen en cuenta 4 millones de personas afectadas por los expedientes de regulación de empleo temporal y los 1,2 millones de autónomos que ya han solicitado la prestación por cese de actividad.

Y el Gobierno todavía sigue sin un plan para salir de esta situación.

El Gobierno central busca un acuerdo unidireccional y que lo exonere

Todo pasa por el Gran Pacto de la Reconstrucción del que solo sabemos que se va a realizar mediante Comisión Parlamentaria. Además, el viernes 24 de abril, tras anunciar el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, 48 horas antes que sería un pacto de todos; PSOE y Unidas Podemos registran la comisión de reconstrucción e ignoran las pretensiones del PP tal y como recogía el diario.es

En este sentido, el Gobierno coge y tras llegar a un principio de acuerdo se desmarca de todo el mundo y proclama metodología como la única y piden el apoyo a todos.

Pero ¿por qué PSOE y Unidas Podemos registran su propuesta de comisión de reconstrucción sin pactarla con el PP? Muy sencillo: La propuesta no incluye analizar la gestión del Gobierno.

¿Qué sabemos de la comisión de reconstrucción?

Radio Televisión Española, lejos de ser una fuente favorable a la oposición, explica que “La propuesta sigue el esquema planteado por el presidente Pedro Sánchez y busca centrar el debate en cuatro ejes: el refuerzo de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea”.

Al mismo tiempo, “no se ha incluido la propuesta del PP, que apuesta por un formato que permita que, además de analizar medidas de futuro, se examine la gestión del Gobierno como puede ocurrir en las comisiones de investigación parlamentarias”.

En mayo y sin plan

Hasta ahora lo que se sabe sobre el plan de reconstrucción es que no hay plan. España necesita acuciantemente un gran acuerdo que marque el camino a seguir para salir de esta crisis. De igual modo, es urgente repensar la economía y hacer un plan de contingencia y reconstrucción que abarque los próximos 10 años.

Miren, hay una cosa que no paran de decir todos los políticos, y es que, esta vez no será como la de 2008. Cuando una crisis económica destrozó nuestro país. Esta vez, no se congelarán las pensiones, bajarán el sueldo de los funcionarios. Esta vez no. No porque son otro Gobierno, uno diferente al de entonces.

Piensen que es tan distinto, tan radicalmente opuesto a aquel Gobierno, que el presidente de entonces, como el de ahora, era del Partido Socialista. Y entonces, al igual que ahora, no tenía un plan y se gobernaba a golpe de parches y medidas urgentes para salir del paso.