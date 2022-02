Error de Casado en Castilla y León

No sé si finalmente el Partido Popular perderá, o no, el gobierno en Castilla y León, pero de lo que no me cabe ninguna duda es del gran error de Pablo Casado al ordenar a Mañueco que adelantara las elecciones a las Cortes de Castilla y León (no digo nada de Ayuso, ni de miedos).

Lo cierto es que parecía que todas las encuestas le daban ganador y así creo que será, aunque para gobernar tenga necesariamente que contar con Vox, eso si entre los dos suman 41 o más escaños. Sin embargo, los últimos días de campaña, el optimismo va bajando y el resultado es cada día más incierto. A mi no me cabe ninguna duda de que el PP ganará, pero que gobierne, ya es otro cantar, si depende de Cs, Alfonso Fernández Mañueco no volverá a ser presidente.

Me explico: Por un lado el PP no tendrá tantos procuradores como creen, por otra parte el PSOE sube algo las expectativas, Unidas podemos está a la baja en toda España, aquí tiene representación asegurada, Vox no sube tanto como esperan, Cs no ha dicho la última palabra, podría sacar de 5 a 6 representantes y si no los consigue poco le faltará. Por último hay que ver si entra alguna del resto de pequeñas formaciones que también se presentan a los comicios.

Otras cuestiones que hacen dudar del PP, por ejemplo al ser votaciones a las Cortes, los partidos no tienen tanta ayuda de sus militantes que normalmente serían a la vez, los candidatos a los ayuntamientos, es decir los compañeros se implican menos que en otros elecciones en donde ellos también en sus listas se jugaban el ser o nos ser. Esto es la 1ª vez que ocurre, por tanto, pienso habrá menos revuelo y compromiso por parte de estos afiliados.

Pero hay más, como muchos saben, Mañueco al convocar las elecciones de forma unilateral, traicionó a Cs, o sea a su socio de gobierno y en particular mintió a Francisco Igea, que como vicepresidente estaba haciendo un buen trabajo (se enteró por prensa de dicha convocatoria).

Por último me da la impresión de que serán unas elecciones poco concurridas con una baja participación, lo que complica aún más las actuales expectativas de los resultados, sobre 60 %.

Y que conste que quien escribe estas líneas, compartiría hasta una socialdemocracia, pero en absoluto me gusta la “extrañas” políticas que actualmente practica el PSOE, o mejor dicho, la de Pedro Sánchez y sus “fieles servidores”, que no tiene que ver con socialistas históricos de este gran partido, que en su momento aportó mucho durante los inicios de la democracia en España, especialmente en cuanto a la apertura de libertades se refiere, pero sin embargo ahora el PSOE ha sobrepasado la raya roja. El hemiciclo castellanoleonés podría quedar así:

PP (32), PSOE (29), C´S (6), Vox (7) y otras candidaturas podrían sumar 7 representantes = a 81.

Le doy 7 procuradores para: UP, UPL, “España Vaciada” con Soria ¡Ya!, Vía Burgalesa y Por Ávila.

¿Se salvará finalmente el Partido Popular gracias al patinazo cárnico del ministro Garzón?

El Día de los Enamorados lo sabremos, aunque, para algunos las cosas pintan bastante mal.

¡Ojo, depende de lo que ocurra aquí, puede que en Andalucía finalmente no se convoquen!