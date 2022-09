Es por ti que se observa malestar dónde solo hay bolígrafos. Es por ti que se ven monstruos donde sólo hay inodoros.

Es por que nos hacemos denunciantes de tu egocentrismo cómplice del maquiavelismo. Que se escapa día a día para colarse sin pagar el fisco.

Es por ti que hay cadenas y nuevas condenas a los que se aponen a ti y por ello das pena.

Y decirte tus dedos engordados de tanto alcohol y droga que has tomado tus dientes ... ¿Qué haces con la pasta de dientes?

Tu risa preparada y artificial llega ya a una monarquía al final. Tus besos dejaron en la oscuridad a una mujer. Todo queda olvidado pues yo juego con los dados magnate que soy y no pago un florín de impuestos aunque un primo practique incesto.

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Es por ti que la gente de Gales ahorra y no puede calentar su casa para costearte a ti tu desfile.

Ele, ele, toma, ahí, vamos, Es por ti Carlos III que por fin comienzan a despertar algunos en el ¿Reino Unido? que nunca estuvo unido mas bien aguanto con el ceño fruncido y cada uno ponía cara de ido.