¿La España vacía o la España sin turismo?

La crisis del coronavirus ha abierto de nuevo el debate sobre la excesiva dependencia de la economía española en el sector turístico y de la poca y no competitiva industria que tenemos. De lo que no se habla es de la relación existente entre la denominada “España vacía” y este sector turístico que tantos dolores de cabeza nos trae.

A través de datos aportados por el INE y por la Cámara de Comercio de España podemos comprobar como las Comunidades Autónomas que tienen una densidad de población más baja son, al mismo tiempo, las que poseen un sector turístico e industrial más débil.

Relación Densidad Poblacional y Turismo de las Comunidades Autónomas de España Comunidades Autónomas Densidad poblacional Turismo con relación a toda España en 2019 (%) Extremadura 26 0,51 Castilla-La Mancha 26 0,32 Castilla y León 26 1,57 Aragón 28 0,66 La Rioja 62 0,17 Navarra 63 0,50 Galicia 91 1,95 Asturias 96 0,39 Andalucía 96 14,44 Cantabria 109 0,50 Región de Murcia 132 1,26 C. Valenciana 215 11,44 Cataluña 237 23,14 Islas Baleares 240 16,36 Canarias 298 15,72 País Vasco 302 1,95 C. de Madrid 833 9,13

Fuente: INE/Cámara de Comercio de España

Si observamos la tabla podemos ver como las Comunidades Autónomas que menos turismo reciben son también las que menos densidad poblacional tienen. Y es que a nadie debería sorprenderle que un país que depende económicamente del turismo esté más vacío dónde no lo hay, pues tampoco habrá empleo.

Claro está que no todo depende del turismo. Si nos fijamos un poco más en tabla observaremos algunas Comunidades Autónomas como el País Vasco o Andalucía que no siguen esta regla. En el caso del País Vasco tiene una sencilla explicación, y es que, pese a no tener un sector turístico fuerte si que tiene uno industrial, siendo la cuarta Comunidad Autónoma de España con más poder industrial pese a su pequeño tamaño.

El territorio que más puede llamar la atención es el de Andalucía, ya que, aun teniendo un sector turístico e industrial fuerte, con relación al resto de España, su densidad poblacional está por debajo de otras comunidades con peores datos. Esto es debido al extenso territorio que tiene Andalucía y al enfoque de su industria. Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma más grande de España y, además, el sector más destacado de su industria es la alimentaria dedicando más de la mitad del territorio andaluz al ejercicio de este.

Teniendo en cuenta estos datos llegamos a la conclusión de que el problema de la España vacía no es un problema social, sino un problema económico. En definitiva, si a una Comunidad Autónoma que posea un amplio territorio le sumas la escasez de turismo e industria no obtendrás otra cosa que no sea una comunidad despoblada.

Lo que se preguntará el lector más curioso o temeroso es si este problema tiene solución. Pues bien, siguiendo el ejemplo del País Vasco si todas aquellas comunidades que representan en gran medida la España vacía se centrasen en fomentar su industria, y a ser posible, una industria sostenible y competitiva con la industria europea, no tardarían mucho en ver de vuelta a las numerosas personas que abandonaron la comunidad en su día. Incluso, no estaría demás que también se enfocasen en atraer inversión extranjera, y cuando digo inversión extranjera no me refiero a dinero extranjero, ya que eso es otra cosa, me refiero a empresas extranjeras que quieran establecerse en España para entrar en el mercado español o europeo. Es por ello, tarea del Estado y de estas Comunidades Autónomas enfocarse en fomentar una industria sostenible y competitiva para que no tengan que depender de un turismo del cual carecen.