Ya no vivimos en una sociedad de todos y para todos, no francamente no, hay muchos factores que están mostrando los síntomas de descomposición, si ponemos por poner datos, en España hay ya mucha gente que no puede sobrevivir un español solo con su salario, tiene que buscar alternativas, la sanidad pública se ha convertido en algo imposible, los sindicatos están vendidos y actúan sólo para justificarse, es el segundo país después de Rumanía en desnutrición infantil, es un lugar donde hay tres millones de casas vacías cuando hay miles de personas que buscan casas, los jóvenes no encuentran trabajos dignos, sin embargo sí hay dinero para invertir, producir y vender armas en este caso concreto entre otros a Ucrania.

España ya ha dejado de ser un referente de democracia y libertades porque se ha rendido al gran capital.

Pareciera que es el gobierno más progresista de la historia pero en materia educativa es la vergüenza de Europa y si que se ve que no va la cosa en formato positivo.

España debería de ejercer un rol importante de negociaciones y buscar soluciones políticas entre rusos y ucranianos.

Saldría de su mediocridad si eso lo hiciera y también si dejara de enviar armas a las dictaduras como es lo que hace.

Si se pusiera en serio a proteger a su gente en materias de salud, educación y calidad de vida y dejara las retóricas hipócritas en las que está inmersa.

Si dejara de ser títere de Estados Unidos y blandiera su independencia y neutralidad en los conflictos que crean otros y que ella no tiene de fondo la obligación de participar.

Así me gusta a mi esa España, un lugar de compartir, de trabajo digno para todos, de no intervención en conflictos que nos traerán más conflictos en el futuro, un lugar abierto al diálogo de culturas y no algo como lo que es hoy un lugar donde campea la hipocresía y esto nos puede llevar a graves problemas en un futuro no muy lejano.

Esta España hay que construirla entre todos y por supuesto no dejarla en manos de unos pocos "progresistas" o "derechistas" sino cada uno de nosotros somos los que debemos tomar la bandera.

Esto es querer a un país, lo demás son slogans.