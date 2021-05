La esperanza y la fe, antídotos contra la tristeza y la angustia

La epidemia del virus, ha sumido a la humanidad en el miedo la tristeza y la desesperanza. Gracias a la ciencia que ha protagonizado el desarrollo de nuevas vacunas contra el virus en muy corto periodo de tiempo. Se abre así una puerta a la esperanza tanto en el plano sanitario como en el económico , aunque no en todos los países por igual.

La vacunación masiva que se esta produciendo en los países desarrollados, acabará mas pronto que tarde con la epidemia. Posteriormente tendremos que vacunarnos todos los años con dosis de recuerdo como ocurre con la gripe estacional. Otros países no desarrollados de Iberoamérica y Asia no erradicarán la epidemia tan fácilmente. Ello se debe principalmente a tres factores . El primero es la pobreza endémica ,diferentes países de Iberoamérica, África e India El segundo, la alta densidad de población y su fanatismo religioso lo que favorece el negacionismo (India) .Y por último la escasez de recursos y la mala distribución de la riqueza, lo que conlleva a la falta de vacunas y a una mala logística de distribución de las mismas.

Se están perdiendo sobre todo en los países ricos los valores éticos y morales, aunque a decir verdad algo hemos avanzado respecto a épocas pretéritas. Una moral natural también es válida para la convivencia en el mundo. El ser o no creyente es íntimo y personal de cada uno.

El vídeo del día El 70% de españoles está preocupado por los efectos negativos de los bulos sobre la salud

Como decía al principio , la esperanza y la fe son un antídoto contra la tristeza y el abatimiento en el que el mundo esta inmerso en estos difíciles momentos. No se trata de convencer a nadie. Cada persona puede elegir con su libre albedrío lo que mejor considere. Esa es la libertad. Pero por si a alguien le puede valer, afirmo que que creer en Dios me ha ayudado en los peores momentos de mi vida. El esta siempre ahí y nos ayuda a superar las adversidades si se lo pedimos con convencimiento y fe.

El drama de la epidemia nos ha puesto a prueba a todos los hombres. No debemos caer en la desesperanza. La ciencia no esta en contra de la religión y viceversa. Pero hay cosas de la ciencia que son difíciles de explicar desde la religión. Más de la mitad de los científicos son creyentes, lo afirma La insigne Margarita Salas que por cierto era agnóstica . Bióloga molecular discípula de Severo Ochoa el que fue Premio Novel de medicina y biología, por desgracia recientemente fallecida .Ramón y Cajal que experimentó en una época un debilitamiento en su fe sin llegar a renunciar a la existencia del alma y a Dios, Albert Einstein al oír el cuarto concierto para violín de Beethoven interpretado por el magnifico violinista Yehudi Menuhin dijo: "Es verdad, Dios existe". Estos son algunos ejemplos .A Dios se le puede encontrar en las pequeñas cosas, la música ,a pintura, la naturaleza. Solo hay que buscarlo y saber encontrarlo.

Concluyo, como dice el Doctor José Luis Pérez Piqueras en su estupendo ensayo Existe Dios en su último párrafo: "Hago mías las palabras del eminente cosmólogo Allan Sandage, prestigioso astrónomo nacido en 1926 , Dios es para mi todo un misterio , pero constituye la explicación del milagro de la existencia, el porque de las cosas".

No perdamos la esperanza es el camino de la vida.

The Lancet.