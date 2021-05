La vida no es vacunarse o no vacunarse creo yo. Si todo se reduce a eso es que estamos muy mal.

No sabemos a donde vamos. No todo es vacuna o no vacuna. Esta si, esta no, esta ahora me la pongo yo. Esta vacuna o esta otra.

Debemos de reflexionar sobre ciertas cuestiones vitales hoy y siempre.

Es sistema es perverso, esa sería su definición categórica, su actuar siempre es entre bastidores y finalmente te deja caer sin mas. No eres imprescindible para él.

Siempre actúa igual, separando con barrera invisible a ricos o poderosos y a pobres o débiles y cuando las cosas salen mal utiliza a fuerza o la violencia física al mejor estilo imperial justificando el uso de la fuerza ante los medios que juegan a su favor obviamente porque están vendidos.

La gente vive pasivamente, es decir, vivimos en un momento de consumo pues la gente consume hasta la propia vida. La va consumiendo, poco a poco. Es el autoconsumo de la vida, de la propia vida de cada uno, dejar pasar el tiempo pero nunca hacerse preguntas importantes.

Hoy la gente hasta la vida consume.

Se podría decir que mucho ir a Marte pero no puedes hablar tranquilo en ninguna parte.

La "democracia" solo aparece en cuanto a la "libertad" de tomarse o no una cerveza pero nada más.

A esto se redujo la democracia.