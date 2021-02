Lo que la gente no se da ni cuenta es que el sistema busca el exterminio, la eliminación simplemente de personas, quitarlas de en medio, no que se queden ahí aborregados o en una esquina, no se busca la eliminación de poblaciones.

Puede que mucha gente lo haya pensado pero sin profundizar en ello realmente, de forma fácil y esto quiere decir que no producirá ninguna reacción.

Si antes se mataba de una manera, ahora se hace de otra forma.

Los que manejan esto son gente que no quieren a la gente, solo quieren más y más dinero, pero ahora quieren mucho más.

Les da lo mismo destruir miles de empleos, autónomos, pequeños e incluso medianos empresarios porque lo que quieren es eso precisamente.

Y si la gente no es consciente de esto es porque no quiere profundizar en sí misma y continúa en la necedad campante.

Repite cada uno los mismos estereotipos y no hay creatividad.

El sistema hoy te derrumba tu negocio y se queda tan campante, no te lo destruye en un día, es un proceso de meses, pero al final elimina tu trabajo de años o de generaciones.

¿Por qué entonces no le das la mano a tu vecino, al otro, al amigo, al hermano? Él no te va a perjudicar en modo alguno a como lo va a hacer el sistema donde todos vivimos.

Quizás todavía haya expectativas de que esto se solucionará y vendrán como dicen siempre tiempos mejores.

Pero los tiempos mejores los hacemos nosotros, la gente, la historia así lo demuestra.

Como también demuestra que todo el que está en el poder se apalanca para no cambiar y luchar por los más desfavorecidos.

Estamos en una crisis muy profunda del ser humano hoy y la salida está en que cada uno haga su parte, en que va a apoyar y a mejorar el mundo futuro.

Tengo la convicción de que en algún momento se producirá ese cambio mental tan esperado y que la cosa no va por otro lado, no hay soluciones milagrosas para la humanidad.