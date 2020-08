La familia Real en Ibiza

Sin querer entrar en posibles debates que ahora aquí no son el caso, en este escrito hoy hablamos de lo que tenemos: Una Monarquía Parlamentaria. Pues bien, me gustaría comentar brevemente sobre la visita que Sus Majestades los Reyes de España, junto a sus hijas realizan mañana lunes a la isla de Ibiza.

En primer lugar decir que no me parece mal (es mas creo que es parte de su trabajo) que la Familia Real realice visitas a distintos pueblos y Comunidades Autónomas de toda España, mas aun cuando es en Baleares donde normalmente pasan sus vacaciones de verano.

En esta ocasión puede que haya sido por la pandemia y la critica situación que vivimos con varios rebrotes, pero lo cierto es que para próximos años yo veo necesario, diría imprescindible, que si los Reyes siguen veraneando en Mallorca, que también repitan el detalle de visitar a cada una de las islas Baleares, así como también hicieron hace unos días en Menorca y varias otras visitas ya en Mallorca que es donde residen en el Palacio de Marivent.

Ya se que esta visita al Museo Arqueológico de Ibiza y al municipio de Sant Antoni, será rápida y es turística para poder estar en contacto con la población, pero así como Don Felipe VI recibe (o despacha) en Mallorca, al menos con las cinco máximas autoridades; como son; Presidenta del Govern Francina Armegol, President del Parlament Vicens Thomas, la Presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera, así como el alcalde de Palma José Hila, creo que también formal o informalmente se reúne con la Delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo. Pues resulta que estas cinco personas son todas ellas de Mallorca y en esta legislatura, casualmente son del mismo partido político, por lo que de seguir mi recomendación también posiblemente tuvieran mas opiniones y mas directas por sus protagonistas.

Por lo que yo entiendo que si la Monarquía quiere abrirse o modernizarse (creo que no le queda otra) deberá también en el futuro recibir a los otros presidentes o presidentas del resto de Consells Insulars, ósea Menorca, Ibiza y Formentera. Y que ahora no me digan que otros años han estado invitados a una cena o bien a la recepción oficial de despedida del verano que los Reyes ofrecían cada año, si ya lo se, pero en estos sitios, no hablan de los problemas, inquietudes o preocupaciones de las islas menores.

Esto ya lo comente en otros escritos de opinión publicados en varios medios de Mallorca, pero se ve que el área de protocolo de la Casa Real, no lo tuvo en cuenta. Pero ahora 5 o 6 años más tarde veo que sí, se producen estas visitas y yo me alegro de ello. Escritos en donde también manifestaba que estos actos que menciono se llevan a cabo en Mallorca, justo coincidían (día antes o día después) con dos grandes e importantes fiestas nuestras como son Santa María y Sant Ciriac, ello ha hecho en ocasiones que el presidente de Ibiza de turno tuviera que decidir asistir a uno u otro acto.

Por tanto y resumiendo, a mí me parece bien que los Reyes vengan a visitarnos, pero también me gustaría que al menos por un corto espacio de tiempo se pudieran reunir con los otros mandatarios del resto de las islas. Esto seria importante para que haya un sentir autentico balear. Cosas como estas son importantes que ocurran y que todos recibamos y nos sintamos con el mismo trato institucional, no olvidemos que en el pasado se ha sufrido mucho centralismo de todo tipo, y es que estamos hablando del Rey, pero también del Jefe del Estado Español.

Majestades, disfruten ustedes de una feliz estancia en nuestra isla !!