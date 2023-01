El fanatismo de Irene María Montero enfrenta a la sociedad y los resultados son catastróficos

Los datos de personas asesinadas son escalofriantes desde que existe este Ministerio de Igualdad, sectario, fanático e incompetente. Las denuncias cada año son más, pero no evitan el trágico desenlace final. Pero aún estamos a tiempo de no empeorar, si cabe. Es hora de reflexionar. Ni la represión va a terminar con la violencia, ni tampoco con las fallidas leyes. Menos aún con la discriminación, espectáculos parlamentarios y consignas prosélitas de este gobierno. Exclusivamente se conseguirá paliar a través de pedagogía educacional y respetando a la sociedad, desde los políticos hasta al ciudadano de a pie. Y, sobre todo, terminando con este Ministerio de la 'desigualdad'.Ellos y ellas, e incluso elles, lo saben. El Ministerio de Igualdad de Irene María Montero desprende más odio, rencor e intereses, que decisión firme para reducir la violencia entre hombres y mujeres, aunque son conscientes, poco 'progres' y muy tozudos. Así no se progresa, existe la fórmula de la sensibilidad humana, respeto y consideración, que todo se aprende y sirve de exquisito contagio público. Hace falta pedagogía humana, y sobra rencor, avaricia e ideología de disfunción social. Esto no es de signo político, sino de higiene y escrúpulo mental.Han saltado todas las alarmas, los datos son fríos, pero desgraciadamente reales. Desde que se creó este ministerio las cifras de asesinatos han ido en aumento, la crispación, ansias y excitación aflora desesperadamente. Las diferencias sociales y de relación personal, compuesta por hombre y mujer, se han disparado.Los datos superan toda toleranciaSe cierra el año 2022 en España con 50 víctimas de muerte, (en investigación otras), y se llevaron a cabo cerca de 170.000 denuncias de maltratos. Esto ha colmado toda esperanza en la eficacia de la gestión política, el amplio despliegue de leyes y las presiones públicas. El espeluznante mes de Diciembre se salda, con 12 víctimas fallecidas, consideradas por 'violencia de género' o 'maltrato machista' (según Psoe y Podemos).Esto supera toda tolerancia respecto a la gestión de los responsables políticos y cabezas pensantes del costoso Ministerio de Igualdad. Eso de crear eslóganes, poner nombres y señalar, no está mal, pero si de ello se lograra el éxito. Sin embargo, desde hace años, no sólo no disminuyen las agresiones, sino aumentan a paso agigantado. Es hora de reflexión (vamos tarde).Menos lenguaje inclusivo y terminar con las políticas sexistasNi más millones de euros para la amplia infraestructura y dilatado organigrama feminista, ni más asociaciones con ánimos revanchistas. Menos lenguaje inclusivo ni ingeniería sexista, hay que terminar con todo lo que suponga enfrentar a la sociedad (hombre-mujer). Ambos géneros son capaces de lo mejor y lo peor. Es imposible poner vallas al campo o establecer vigilancia policial por cada supuesto maltratador/a.Recuerde aquella frase del comediógrafo latino Plubio Terencio Africano, y pronunciada en su obra Cremes, siglo II a. de C.: 'Nada de lo que es humano me es ajeno'. Si esa frase no lo dice todo, quizá el mismo autor lo aclara más en esta otra: 'Mala cosa es mantener a un lobo por las orejas, no sabes cómo soltarlo ni cómo aguantarlo'.Somos animales de compañía y estos políticos poco progresAmbos sexos deben ser útiles para crear reglas de convivencia, recuperar la salud mental y fortalecer el respeto a la vida. Y esto no se consigue con represión, ni con endurecer las penas de cárcel a unos pocos, menos aún con frases ideológicas o tendentes a satisfacer a una parte fanática del electorado. No es cierto ni congruente lo que dice la Ministra Irene María Montero; 'Agresiones 0'. Siempre existen desalmados, desalmadas y 'desalmades'. Ni tampoco es adecuada la represión, la división o discriminación del hombre por serlo, ni señalar a la mujer por su condición de ser mujer.Es obligado tratar al humano cómo 'personas', unir esfuerzos y respetar al ser humano, porque somos 'animales de compañia', y ustedes poco 'progres'. SÍ, porque si lo fueran sabrían que esta es una ardua labor de concienciación a través del tiempo y de manera progresiva, sin menospreciar a nadie ni descalificar a ninguna parte de la sociedad. Paréntesis, igual a {: Educación. Invierta señora Montero en esa asignatura, no gaste en balde, seguro que serán perspectivas que convendrá a la sociedad y, por ende, a sus fieles acólitos, que también son personas.