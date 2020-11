La Felicidad en Navidad

Lo fundamental en la vida de uno no es la salud, no es si cojo o no el Coronavirus, no es tener dinero, lo importante en la vida es mantener la dignidad.

El respeto a uno mismo para así yo poder respetar a los demás.

Para tener dignidad es necesario luchar por los derechos de uno y de los demás.

Te podrán criticar, calumniar, insultar, lo que sea que venga, pero la dignidad no te la pueden tocar si tú has luchado por lo que crees básico y esencial para ti.

En la vida no se trata de quedar bien con los otros, ya que finalmente con cuántas personas pueden formar parte de tu vida puede que 2 o 3 personas, no más.

Se trata de estar bien con uno mismo y para eso hay que luchar y por supuesto mantener la posición.

No es algo que sea fácil, ya que todo el mundo vendrá a aconsejarte sobre lo que tienes que hacer o lo que mas te conviene pero si puedes realmente superar todo eso encontrarás la felicidad.

Estar de acuerdo con uno mismo es la más importante y no multitud de falacias como la "felicidad" que anuncia la lotería de Navidad o el estar unidos de forma forzada.

Nada mas por hoy.

El vídeo del día Casado plasma su firma contra la ‘Ley Celaá’.

Muchas gracias por el interés.