Felicitación al Ayuntamiento de Manacor por la estatua a Rafael Nadal

Lo cierto es que se ha hecho esperar, pero al final creo que la Corporación Municipal de Manacor hace justicia, mediante el acordó de iniciar los trámites para instalar una estatua para su vecino más universal Rafel Nadal Parera.

Que el lugar posiblemente sea en la misma plaza donde vive su familia, aun mucho mejor. Pero ahora lo importante es que se convoque un concurso para ver las diferentes opciones que los posibles artistas interesados puedan presentar al ayuntamiento. Como no también sería deseable tuvieran algo que decir las fuerzas vivas sociales y culturales del municipio manacorí.

Me extrañaba que no hubiera recibido contestación alguna sobre mi propuesta de erigir una estatua a Rafel Nadal, después de que diera el correspondiente registro de entrada al ayuntamiento manacorí el pasado 1 de febrero del presente año 2022 (no fue así desde el Consejo Superior de Deportes, del propio Ministerio de Cultura y hasta de Presidencia del Gobierno que si me contestaron al respecto).

Pero ahora lo importante es que al parecer hay unanimidad entre todos los portavoces de los distintos grupos políticos que componen el Pleno del Ajuntament de Manacor, lo cual es de agradecer, pues había algún grupo que se resistía a ello pero al final prevaleció la sensatez.

A Rafa Nadal le sobraba historial como para que ya tuviera este reconocimiento en forma de estatua, pero sinceramente después del gran triunfo en Australia en enero y también el 14º Roland Garros conseguido ayer, cuando además venía de una larga lesión…la verdad es que semejante gesta no tiene palabras, si ya no quedan calificativos para este fenómeno. Felicidades Rafa por todo lo que nos das y que sigas hasta que tu disfrutes.

Por tanto, felicitar a la Corporación Municipal de Manacor y a todo su pueblo en general por ser paisano de tan increíble persona y deportista.

Pep Ribas Ribas

President Balear de Jocs i Esports Tradicionals